الأهلي: أحد الأندية استعلمت عن كهربا «بأوراق غير صحيحة».. ويهدد اتحاد الكرة: التحقيق أو عقوبات من الفيفا

كشف مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، عن تفاصيل تأخر وصول البطاقة الدولية للاعب الفريق الجديد محمود عبدالمنعم "كهربا".

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب مباراة الأهلي مع المقاصة، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، إن النادي طلب البطاقة الدولية لكهربا تمهيداً لمشاركة اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبدالحفيظ أن الأهلي تفاجأ بأحد الأندية التي قامت بالاستعلام عن كهربا، مشيراً إلى أن تلك الخطوة كانت قد تؤدي إلى تأخير عملية نقل البطاقة الدولية 15 يوماً، لولا تدخل اتحاد الكرة في الوقت المناسب لحل الأزمة.

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وتابع أن اتحاد الكرة يجب عليه معاقبة النادي الذي استعلم عن كهربا لدى الفيفا، مستخدماً أوراقاً غير رسمية، مشيراً إلى أن الاتحاد معرض لتوقيع عقوبات من قبل "فيفا" بسبب هذا الاستعلام، مهدداً باللجوء إلى الاتحاد الدولي.

وكان الأهلي قد ضم كهربا قادماً من نادي أفيس البرتغالي لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ في يناير 2020.

ونجح الأهلي في الفوز على المقاصة بهدفين نظيفين، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز، ليتمكن من استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.