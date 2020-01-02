وجه خالد الغندور لاعب الزمالك السابق رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى عدد من رواد السوشيال ميديا بسبب التعدى عليه بألفاظ نابية أشعلت غضبه . وكتب الغندور :"مرة اخيرة لشوية الناس الواطية في أخلاقها و لسانها القذر اوعي تفتكر انك لما تشتم بتهين اللي بتشتمه انت بتهين عيلتك و ابوك و أمك و اسرتك. وتابع الغندور : و قبلها بتهين نفسك لانك بلا دين و فاكر انك كبرت و بقيت راجل لما تشتم لكن الحقيقة انك مش راجل انت بني آدم جبان بتستخبي ورا شاشة بتشتم و خلاص عشان تحس ان لك قيمة و انت قذر"

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد سبه بـ «ألفاظ جارحة» .. رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور : الحقيقة إنك مش راجل انت بني آدم جبان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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