شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتقدم على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في الشوط الأول والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 انتهت منذ قليل احداث الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بين فريقي أرسنال ومانشستر يونايتد، والذي يقام على ملعب الإمارات بهدفين نظيفين لمصلحة الجانرز.

Advertisements افتتح التهديف اللاعب نيكولاس بيبي لمصلحة أرسنال في الدقيقة 8. وفي الدقيقة 42 تمكن اللاعب سقراط باباستاثوبولوس من إضافة الهدف الثاني لمصلحة أرسنال. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بينما يأتى أرسنال برصيد 24 فى المركز الثالث عشر.

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