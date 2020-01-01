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الأهلي يبدأ العام الجديد بثنائية في مرمي المقاصة ويواصل تربعه على عرش الدوري المصري

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الأربعاء 1 يناير 2020

واصل النادي الأهلي بقيادة المدرب رنيه فايلر انتصاراته في الدوري المصري بالفوز على مصر المقاصة بثنائية نظيفة ضمن إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

الأهلي ضد المقاصة

 

بدأ النادي الأهلي المباراة بتشكيل جديد شهد تغيرات في مراكز الاعبين حيث لعب أحمد فتحي كظهير أيسر وعلي معلول كجناح وهوا ما أفقد الفريق الأحمر شراسته الهجومية في الشوط الأول الذي انتهي بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

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الأهلي يتفوق في الشوط الثاني

 

بدأ فايلر شوط المباراة الثاني بتعديل الملعب بإجراء تبدلين دفعة واحدة بنزول كلا من وليد سليمان وجيرالدو بدلا من أحمد الشيخ ومحمد هاني وهوا ما أحدث تفوق ملحوظا الأحمر على فريق المدرب أحمد حسام ميدو حيث سجل الأهلي أول أهدافه في العام الجديد عن طريق علي معلول في الدقيقة 72 عقب تصديه لركلة جزاء نفذها ببراعة ، قبل أن يضاعف نجم الشوط الثاني محمد مجدي أفشة النتيجة في الدقيقة 80 بإحرازه الهدف الثاني للشياطين الحمر الذي أنهى اللقاء تماما وكتب الفوز الأول للنادي الأهلي في 2020.

 

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

 

بهذا الفوز واصل النادي الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نفطة من 9 مباريات حقق الأحمر الفوز فيهم جميعاً ومؤجل له مبارتين بسبب مشاركة الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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