شكرا لقرائتكم خبر عن «أفشة»: قدمنا مباراة مميزة.. والأهلي يستحق الفوز على المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر محمد مجدي «أفشة»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق، مساء اليوم، على حساب مصر المقاصة بهدفين دون رد، في إطار الجولة الـ11 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف أن الفريق قدم مستوى متميزًا في مباراة اليوم، وكان الأجدر بالفوز، مشددًا على أن كل المباريات المقبلة ستكون صعبة، في ظل ضغط المباريات ومحاولة الفرق اللعب بقوة أمام الأهلي تحديدًا، لإيقاف سلسلة الانتصارات المتتالية للفريق بالدوري.

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وأكد «أفشة» أن الفرق الكبرى لا تتأثر بغياب لاعب أو أكثر، مشددًا على أن كل الموجودين في قائمة الأهلي، التي تضم 30 لاعبًا، قادرون على الدفاع عن شعار النادي الأهلي، وقرار المشاركة يكون للمدير الفني.

وكشف أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، حرص على تصويب الأخطاء بين شوطي المباراة، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة.

وأعرب عن اعتزازه بجمهور النادي الأهلي، مؤكدًا أنه ما زال لديه الكثير لتقديمه من أجل إسعاد الأهلي وجماهيره.