شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: حققنا فوزًا مهمًّا أمام المقاصة رغم الغيابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الفوز على المقاصة، واستهل حديثه بتوجيه التهنئة لأعضاء وجماهير الأهلي بحلول العام الجديد، معربًا عن سعادته بالبداية المثالية للعام الجديد بتحقيق الفوز، مساء اليوم، على مصر المقاصة بهدفين دون رد.

وأضاف فايلر أن الأهلي بدأ المباراة بشكل غير جيد، في ظل أفضلية المنافس الذي أهدر فرصتين، قبل أن يستعيد الفريق زمام المباراة مع نهاية الشوط الأول.

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وأكد فايلر أن الهدف الأول فتح المباراة التي كانت صعبة ومعقدة، في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق، موجهًا الشكر إلى اللاعبين على إصرارهم على الفوز حتى نهاية المباراة.

وشدد على أن لديه فكرًا مختلفًا يصعب توضيحه عند مشاركة لاعبين بعينهم في مراكز جديدة عليهم، مؤكدًا أن أي لاعب شارك في مركز جديد كان توليفة فنية هدفها البحث عن الفوز وحصد نقاط المباراة.

وأكد فايلر أن حسام عاشور لاعب كبير وصاحب دور في الملعب يليق بتاريخه، وبعيدًا عن المباريات فهو يمتلك رصيدًا ذهبيًّا من البطولات، ومشاركته لفترات قليلة تأتي للحاجة الفنية إلى جهوده لا العكس.

واختتم فايلر حديثه بأن ما حدث من شد وجذب مع أحمد حسام ميدو لم يتضمن أي إساءة، مشيرًا إلى أنه يعرف ميدو بعد مشواره في العديد من الدوريات الأوروبية، مشددًا على أنهما تصافحا عقب المباراة.