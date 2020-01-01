شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر داخل الأهلي: البطاقة الدولية لمحمود كهربا ستصل مصر خلال 72 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن بطاقة اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا ستكون موجودة داخل اتحاد الكرة المصري خلال 72 ساعة المقبلة ليتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق.

كانت «المصري اليوم» نقلت عن آل الشيخ دفع كل الغرامات الخاصة بلاعب الأهلي الجديد محمود كهربا حتى تصل البطاقة الدولية للفريق في أقرب وقت ممكن.

وزار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم، الأربعاء، المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمنزله للاطمئنان على حالته الصحية، تقديرًا لزيارة آل الشيخ لرئيس الأهلي بمنزله قبل أسابيع بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

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وعقد الخطيب اجتماعاً مع آل الشيخ أسفر عن عدة قرارات هامة، أولها قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عودة الرئاسة الشرفية لتركي آل الشيخ للفريق الأحمر.

وتقرر بيع المهاجم المغربي وليد أزارو لأحد أندية السعودية يناير المقبل، كما قرر آل الشيخ، دفع كل الغرامات الخاصة بلاعب الأهلي الجديد محمود كهربا حتى تصل البطاقة الدولية للفريق.

وتقرر تشكيل لجنة لدراسة موضوع إنشاء استاد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مع وعد آل الشيخ بدعم الأهلي بعدد من الصفقات المميزة بحسب رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي واحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

كان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وصل إلى المملكة العربية السعودية ظهر أمس الثلاثاء، لأداء مناسك العمرة عقب عودته مؤخرًا من رحلة علاجية في فرنسا استغرقت أسبوعين ثم يلبي اليود دعوة المستشار تركي آل الشيخ.