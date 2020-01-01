شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف أول دورة ألعاب إفريقية للأوليمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ناقش أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى اجتماع مع المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمى للأوليمبياد الخاص الدولى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لأول دورة ألعاب إفريقية للأوليمبياد الخاص، والتى تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمشاركة 42 دولة إفريقية.

وتطرق اللقاء إلى الحديث حول التجهيزات المتعلقة باستقبال اللاعبين والوفود المشاركة المرافقة لهم فى الأوليمبياد، وجميع الأمور اللوجيستية والإدارية الخاصة بالبطولة، وكذا تشكيل اللجان الفرعية، وبرنامج المنافسات المخصص للمشاركين، الذين من المُتوقَّع أن يصل عددهم إلى 768 لاعبًا يتنافسون فى رياضات خماسيات كرة القدم «بنين وبنات»، وكرة السلة «بنين وبنات»، وألعاب القوى، كما استعرض الاجتماع تجهيزات الفعاليات المصاحبة المزمع إقامتها على هامش الألعاب. وأكد وزير الشباب والرياضة المتابعة الدورية مع اللجنة المنظمة للألعاب، والعمل على خروجها فى أفضل صورة تعكس تميز مصر فى استضافة الأحداث والبطولات الدولية الكبرى، لافتًا إلى الأهمية التى توليها الدولة لذوى القدرات والهمم، والإيمان الكامل بقدراتهم ومهاراتهم فى شتى المجالات.

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حضر الاجتماع، من وزارة الشباب: اللواء محمد نور، المدير التنفيذى للوزارة، والدكتور عمرو الحداد، مساعد الوزير، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوزير، ومحمد نصر، المستشار المالى، وعدد من قيادات الوزارة، علاوة على عدد من ممثلى الأوليمبياد الخاص.

من جهة أخرى، نال الافتتاح التجريبى لمضمار الدراجات بهيئة استاد القاهرة الدولى إشادة كبيرة، حيث أكد الوزير أن استاد الدراجات تم تجهيزه على أعلى مستوى. وأضاف الوزير أن مضمار الدراجات يمثل إضافة قوية للمنشآت الرياضية المصرية التى تم افتتاحها وتطويرها مؤخرًا، والتى تعكس الوجه الحضارى للدولة المصرية، والتى جعلت من مصر مركزًا عالميًا لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية فى مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن استاد الدراجات بهيئة استاد القاهرة يُعد منشأة فريدة من نوعها على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

فى سياق مختلف، وجّه لاعبو المنتخب الوطنى لرفع الأثقال الشكر إلى وزير الرياضة، بعدما استمع لبعض المشكلات التى واجهت اللاعبين خلال الفترة الماضية، ووعد بحلها، خلال اجتماعه باللاعبين شيماء خلف وعبدالرحمن محمد وأحمد سعد ومصطفى وحيد ورجب عبدالحى.