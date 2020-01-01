شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين مهددون بالرحيل عن الأهلى والزمالك فى الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبدأ موسم الانتقالات الشتوية بالكرة المصرية فى الاشتعال خلال الأيام المقبلة، حيث تسعى جميع الأندية، وفى مقدمتها الأهلى والزمالك، لترميم صفوفها ببعض الصفقات الجديدة فى الموسم الحالى، فى المقابل سيرحل بعض اللاعبين عن «القطبين» خلال شهر يناير بسبب ابتعادهم عن المشاركة بشكل أساسى فى مباريات الفريقين.

ويأتى حسين السيد على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادى الأهلى خلال سوق الانتقالات الشتوية، حيث خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للفريق الأحمر منذ عودته للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته لفريق الاتفاق السعودى، وذلك بسبب اعتماد السويسرى «فايلر»، مدرب الفريق، على التونسى على معلول لقيادة الجبهة اليسرى بالفريق بالإضافة لوجود الثنائى محمود وحيد وأيمن أشرف فى نفس مركزه.

كما اقترب أيضًا صالح جمعة من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوى، بسبب عدم التزام اللاعب وإثارته الأزمات والمشاكل داخل الفريق، بالإضافة لابتعاده عن المشاركة فى المباريات، حيث إنه اللاعب الوحيد الذى لم يحصل على فرصة المشاركة مع الفريق تحت قيادة السويسرى فايلر.

الأنجولى جيرالدو من أبرز اللاعبين المرشحين لمغادرة النادى الأهلى فى يناير، وذلك نظرًا لوجود عدد كبير من اللاعبين فى نفس مركزه، وأبرزهم الصفقة الكبرى محمود عبدالمنعم «كهربا» الذى انضم للفريق مؤخرًا قادمًا من ديسبوتيفو أفيس البرتغالى، بالإضافة لرمضان صبحى وحسين الشحات، كما أن إدارة النادى ترغب فى التخلص من اللاعب من أجل إفساح المجال أمام ضم مهاجم أجنبى مميز.

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تراجع مستوى المغربى وليد أزارو واستمرار مسلسل إهداره للفرص السهلة فى المباريات يجعله مرشحًا بقوة للرحيل عن الأهلى فى يناير، خاصة أن إدارة النادى قطعت شوطًا كبيرًا فى ضم مهاجم أجنبى جديد خلال الفترة المقبلة.

أما فى معسكر الزمالك فيستعد بعض اللاعبين لمغادرة النادى خلال الأيام المقبلة، فى مقدمتهم المهاجم المغربى خالد بوطيب الذى خيب آمال الجماهير البيضاء بعد ظهوره بمستوى هزيل خلال المباريات القليلة التى شارك فيها مع الفريق، بالإضافة لكثرة غيابه بسبب الإصابات المتكررة.

مهاجم آخر قد يرحل عن القلعة البيضاء فى انتقالات يناير، وهو عمر السعيد الذى ابتعد عن التشكيل الأساسى للفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة، فى ظل تألق المهاجم الشاب مصطفى محمد واقتناع الفرنسى باتريس كارتيرون بمستواه، مما تسبب فى تضاؤل فرص «السعيد» فى المشاركة مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.

أما ثالث المرشحين لمغادرة القلعة البيضاء فهو محمد عنتر، الذى خرج من حسابات الجهاز الفنى للفريق بشكل كبير، حيث ابتعد اللاعب عن المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض منذ فترة طويلة بسبب تذبذب مستواه، ويبدو أن الفرنسى «كارتيرون» غير مقتنع بمستواه تمامًا، ولا يحتاج لجهوده خلال المرحلة القادمة.

وينتظر أيضًا اللاعب الشاب إسلام جابر حسم مصيره مع الزمالك خلال الفترة القادمة، وحال استمرار ابتعاده عن المشاركة فى مباريات الفريق سوف يفكر فى الرحيل عن القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أن اللاعب لم يشارك سوى فى دقائق قليلة خلال مباراة زيسكو يونايتد الأخيرة. يأتى ذلك فى الوقت الذى يسعى فيه الزمالك للحفاظ على القوام الرئيسى للفريق، مثل طارق حامد ومحمود علاء وفرجانى ساسى، ويحاول حمايتهم من إغراءات الأندية السعودية والخليجية التى تحاول التعاقد معهم.