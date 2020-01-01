شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الأهلي يواصل العبور ويتخطى المقاصة ويستعيد صدارة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدفين دون رد، سجلهما على معلول ومحمد مجدي «أفشة» في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مباريات الدوري العام.

قدم لاعبو الأهلي أداءً جيدًا في مباراة اليوم، ونجحوا في تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة، ليواصل الأهلي سيطرته على قمة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة، بعد تحقيق الفوز التاسع على التوالي.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين، حيث كانت الهجمة الأولى من نصيب الأهلي، بعدما وصلت الكرة إلى التونسي على معلول في الجبهة اليسرى، وأرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ولكن انتهت دون خطورة على مرمى فريق المقاصة.

وظهر لاعبو المقاصة في منتصف ملعب الأهلي، حيث وصلت الكرة إلى ميدو جابر، الذي أرسلها إلى زميله عمرو مرعي المنفرد تمامًا بمرمى الأهلي، ولكنه سدد بجوار قائم محمد الشناوي حارس الأهلي في أول فرصة حقيقية في المباراة.

ويبدأ لاعبو الأهلي في الاستحواذ على وسط الملعب، وتصل الكرة إلى على معلول الذي مررها سريعة إلى محمد مجدي «أفشة» فسدد قوية، لكن تعلو عارضة مرمى المقاصة في واحدة من أخطر فرص الأهلي في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 20 يسقط أحمد فتحي لاعب الأهلي في الجبهة اليسرى للإصابة، قبل استئناف اللعب من جديد، بعد حصول عصام صبحي لاعب المقاصة على الإنذار الأول في المباراة.

ويحصل مصطفى شبيطة لاعب المقاصة في الدقيقة 23 على الإنذار الثاني، بعد تدخله القوي مع المالي أليو ديانج لاعب الأهلي.

وينحصر اللعب في منتصف الملعب حتى تمر نصف الساعة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يحصل الأهلي على ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 34 بعد عرقلة من أحمد ياسين لاعب الفريق المنافس.

ويتصدى على معلول للضربة الحرة ويرسل كرة عرضية تصل إلى محمود حمدي حارس المقاصة، وتنتهي الهجمة دون خطورة على مرمى الفريق الفيومي.

وتصل الكرة إلى أحمد الشيخ في الدقيقة 36، بعد تمريرة من محمد مجدي «أفشة»، ولكن الشيخ يسددها قوية تعلو عارضة مرمى المقاصة.

ويهدر أليو ديانج في الدقيقة 40 أخطر فرص الأهلي في الشوط الأول، بعد أن تسلم الكرة وانفرد بمرمى المقاصة، ولكنه أهدرها بجوار مرمى الفريق المنافس.

وتمر الدقائق الأخيرة من الشوط الأول دون خطورة، قبل أن يطلق أمين عمر، حكم المباراة، صافرته بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني:

بدأ الشوط الثاني بضغط مكثف من لاعبي الأهلي، حيث حصل الفريق على ضربة ركنية نفذها محمد مجدي «أفشة» انتهت دون خطورة على مرمى المقاصة، ويحصل بعدها «أفشة» على الكارت الأصفر، نتيجة تدخله القوي مع عمرو مرعي مهاجم المقاصة.

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وفي الدقيقة 55 يرسل محمد هاني كرة عرضية من الجبهة اليمنى، يحولها عمرو السولية برأسه، ولكن ينجح محمود حمدي، حارس المقاصة، في التصدي لها وإخراجها إلى ضربة ركنية، في واحدة من أخطر فرص الأهلي في المباراة.

ويحصل الأهلي على فرصة جديدة في الدقيقة 57، بعد أن مرر أحمد الشيخ الكرة إلى مروان محسن، الذي انفرد بالمرمى وسددها قوية، ونجح حارس المقاصة في التصدي لها وإخراجها إلى ضربة ركنية.

ويجري فايلر المدير الفني للأهلي أول تغييرين في الدقيقة 57، بنزول وليد سليمان وجيرالدو على حساب أحمد الشيخ ومحمد هاني.

وفي الدقيقة 59 يجري الجهاز الفني للمقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو التغيير الأول، بنزول حسني فتحي على حساب شيمس بيكلي، قبل أن يجري ميدو التغيير الثاني للمقاصة بنزول موسيس على حساب عمرو مرعي.

ويسدد محمد مجدي «أفشة» لاعب الأهلي تصويبة قوية في الدقيقة 69، ينجح محمود حمدي حارس المقاصة في التعامل معها.

وفي الدقيقة 74 تصل الكرة إلى على معلول في الجبهة اليسرى، ويمررها إلى جيرالدو، الذي يرسلها عرضية تصطدم بيد مدافع المقاصة، ويحتسب أمين عمر، حكم المباراة، ضربة جزاء للأهلي، يتصدى لها على معلول، ويسددها محرزًا الهدف الأول للأهلي لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 80 ينجح محمد مجدي «أفشة» في إضافة الهدف الثاني، بعد أن تلقى تمريرة مميزة من أليو ديانج، لينفرد «أفشة» ويسددها قوية في شباك حارس المقاصة لتصبح النتيجة 2-0.

وفي الدقيقة 83 يطالب لاعبو المقاصة باحتساب ركلة جزاء لصالح ميدو جابر، ولكن حكم المباراة رفض احتساب الكرة بداعي لمس لاعب المقاصة الكرة بيده داخل منطقة جزاء الأهلي.

ويجري فايلر التغيير الثالث للأهلي في الدقيقة 85 بنزول حسام عاشور على حساب محمد مجدي «أفشة».

وتمر الدقائق الأخيرة من اللقاء بهجوم متواصل من لاعبي الأهلي بحثًا عن الهدف الثالث، قبل أن يطلق أمين عمر، حكم المباراة، صافرة النهاية، معلنًا فوز الأهلي بهدف نظيف، ليعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة بعد الفوز التاسع على التوالي.