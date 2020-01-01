شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيسوس يقود السيتي لفوز صعب على إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا صعبا على نظيره إيفرتون بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد ضمن مواجهات الجولة ٢١ من البريميرليج.

وسجل هدفي أصحاب الأرض البرازيلي "جابرييل جيسوس" خلال الدقيقة ٥١ و٥٨، بينما اكتفى إيفرتون بهدف عبر ريتشارليسون الدقيقة ٧١. بهذا الفوز يرفع مانشستر سيتي رصيد للنقطة ٤٤ بالمرتبة الثالثة، فيما تجمدت نقاط إيفرتون عند ٢٥ نقطة بالمرتبة الحادية عشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيسوس يقود السيتي لفوز صعب على إيفرتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.