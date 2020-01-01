شكرا لقرائتكم مصر المقاصة ضد الأهلي.. فوز تاسع للقلعة الحمراء بالدوري المصري بهدفين نظيفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

مصر المقاصة ضد الأهلي



نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تحقيق فوز هام وصعب على مضيفة مصر المقاصة بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 79، في المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز. مصر المقاصة ضد الأهلي

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 27 مستعيداً صدارة جدول ترتيب الدوري العام، في الوقت الذي توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 9 محتلاً المركز الـ15 بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 27 مستعيداً صدارة جدول ترتيب الدوري العام، في الوقت الذي توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 9 محتلاً المركز الـ15

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول، خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - أحمد الشيخ – أحمد فتحى بينما يقود الهجوم مروان محسن، في الوقت الذي بدأ المقاصة بتشكيل مكون من محمود حمدي في حراسة المرمى، عاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد ياسين محمد كنارية ومصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وعمرو مرعي . مصر المقاصة ضد الأهلي

سيطر المقاصة على الدقائق الأولى من عُمر اللقاء، وفي الدقيقة 2 أنفرد عمرو مرعى مهاجم الفريق الفيومي بمرمى محمد الشناوى ولكنه سدد الكرة خارج المرمى بغرابة، دخل الأهلي في اجواء المباراة بعد الدقيقة السابعة، وحاول قفشة الحصول على السيطرة في منطقة وسط الملعب ولكن دخول تشكيل خطورة على دفاعات المقاصة. سيطر المقاصة على الدقائق الأولى من عُمر اللقاء، وفي الدقيقة 2 أنفرد عمرو مرعى مهاجم الفريق الفيومي بمرمى محمد الشناوى ولكنه سدد الكرة خارج المرمى بغرابة، دخل الأهلي في اجواء المباراة بعد الدقيقة السابعة، وحاول قفشة الحصول على السيطرة في منطقة وسط الملعب ولكن دخول تشكيل خطورة على دفاعات المقاصة. مصر المقاصة ضد الأهلي

أنحصر اللعب بعد مرور 10 دقائق في وسط الملعب دون نجاح أي فريق في الحصول على المبادرة، وتبادل الفريقان السيطرة على أحداث المباراة، وفي الدقيقة 15 تلقى محمد مجدي قفشة تمريرة بينية متقنة سددها قوية فوق عارضة مرمى مصر المقاصة. أنحصر اللعب بعد مرور 10 دقائق في وسط الملعب دون نجاح أي فريق في الحصول على المبادرة، وتبادل الفريقان السيطرة على أحداث المباراة، وفي الدقيقة 15 تلقى محمد مجدي قفشة تمريرة بينية متقنة سددها قوية فوق عارضة مرمى مصر المقاصة. مصر المقاصة ضد الأهلي

في الدقيقة 16 طالب محمد مسعد حكم اللقاء الدولي أمين عمر بالحصول على ضربة جزاء بعد مروره من الجبهة اليمني وسقوطه أرضاً إلا أن الحكم طالب باستمرار اللعب لعدم ملامسته من قبل محمد هاني مدافع الفريق الأحمر. في الدقيقة 16 طالب محمد مسعد حكم اللقاء الدولي أمين عمر بالحصول على ضربة جزاء بعد مروره من الجبهة اليمني وسقوطه أرضاً إلا أن الحكم طالب باستمرار اللعب لعدم ملامسته من قبل محمد هاني مدافع الفريق الأحمر.

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في الدقيقة 23 حصل النادي الأهلي على خطأ من على حدود منطقة الجزاء سددها محمد مجدي قفشة بشكل جيد ولكن كرته أخطأت مرمى مصر المقاصة بسنتيمترات، أرسل علي معلول عرضية متقنة من إحدى الضربا الركنية إلا أن دفاع المقاصة أبعد الكرة قبل وصولها لمروان محسن مهاجم الأهلي، وفي الدقيقة 31 أهدر مروان محسن فرصة لا تضيع بعد تلقيه كرة عرضية متقنة من الجبهة اليسري إلا أنه سددها برعونة خارج الملعب. مصر المقاصة ضد الأهلي

سدد أحمد الشيخ كرة قوية من الجبهة اليمنى في الدقيقة 36 بعد فاصل من التمريرات بين مهاجمي الأهلي، إلا أن كرته مرت فوق عارضة محمود جاد حارس مرمى الفريق الفيومي بسنتيمترات، حصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى على إنذار من قبل أمين عمر بعد اعتراضه على قراراته. سدد أحمد الشيخ كرة قوية من الجبهة اليمنى في الدقيقة 36 بعد فاصل من التمريرات بين مهاجمي الأهلي، إلا أن كرته مرت فوق عارضة محمود جاد حارس مرمى الفريق الفيومي بسنتيمترات، حصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى على إنذار من قبل أمين عمر بعد اعتراضه على قراراته.

أنفرد المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي بمرمى مصر في الدقيقة 40، إلا أنه سدد الكرة بغرابة بعيداً عن المرمى، أنحصر اللعب في وسط الملعب في الدقائق الأخيرة من عُمر الشوط الأول حتى أطلق أمين عمر حكم المباراة الدولي صافرة نهايته. مصر المقاصة ضد الأهلي

بدأ الشوط الثاني بسيطرة من مصر المقاصة أملاً في مباغتة الأهلي وإحراز الهدف الأول، ثم دخل الأهلي أجواء المباراة من جديد بدءاً من الدقيقة 50 وهي الدقيقة التي شهدت انفراد قفشة بالحارس محمود جاد إلا أن تسديدته أرتطمت في جسد حارس الفريق الفيومي. بدأ الشوط الثاني بسيطرة من مصر المقاصة أملاً في مباغتة الأهلي وإحراز الهدف الأول، ثم دخل الأهلي أجواء المباراة من جديد بدءاً من الدقيقة 50 وهي الدقيقة التي شهدت انفراد قفشة بالحارس محمود جاد إلا أن تسديدته أرتطمت في جسد حارس الفريق الفيومي.