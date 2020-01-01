شكرا لقرائتكم مصر المقاصة ضد الأهلي.. معلول : زوجتي وقفشة توقعا تسجيلي هدفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف التونسي علي معلول ظهير أيسر بفريق الأهلى أن زوجته وزميله محمد مجدى " أفشة " توقعا تسجيله فى مباراة فريقه اليوم أمام مصر المقاصة فى بطولة الدورى المصرى .

وأضاف على معلول في تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلي قائلا: " أن جمهور المادر الأحمر رقم واحد بالنسبة للاعبين و كل مباراة نخوضها هدفنا هو الفوز وحصد الثلاث نقاط ونواجه مشاكل في بداية المباراة ولكن خبرات اللاعبين تصنع الفارق و حقق فوز هام وغالي وضعنا على قمة الدوري المصري و أحب جمهور الأهلي وساندني كثيرا في الأوقات الصعبة وأتمني أن نكون عند حسن ظنهم وهم رقم واحد لنا ويس رقم 12 و الأهم لنا هو المكسب ولا يهم من يسجل وزوجتي وأفشة تنبئو لي بتسجيل هدفي في مصر المقاصة".

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وتمنى معلول أنهاء مشوارة الكروى والاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء و الحصول على بطولة دورى أبطال أفريقيا ضمن الاحلام الذى يريد تحقيقها الموسم الحالى .

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تحقيق فوز هام وصعب على مضيفة مصر المقاصة بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 79، في المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 27 مستعيداً صدارة جدول ترتيب الدوري العام، في الوقت الذي توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 9 محتلاً المركز الـ15.