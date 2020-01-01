شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يجرس شكوى سعيد حمزة لاتحاد الكرة بسبب أخطاء مباراة انبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتزم مسئولي الاسماعيلى التقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة ضد الحكم سعيد حمزة الذي أدار مباراة الاسماعيلى مع انبي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام.

تعادل انبي مع مضيفه الإسماعيلى بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ11 من الدوري الممتاز على ستاد الإسماعيلية.

ويري مسئولي الاسماعيلي أن المباراة شهدت أخطاء تحكيمية من قبل طاقم التحكيم بقيادة سعيد حمزة بعد احتسابه ركلة جزاء للفريق البترولى مشكوك فى صحتها فضلا عن عدم احتساب ركلتى جزاء قبل نهاية المباراة ، الأولى ارتطمت بيد مدافع انبى والثانية بعد عرقله همام طارق والتى على اثرها حدثت مشاحنات بين الجانبين.

ورفع انبي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب، وفي المقابل أصبح رصيد الإسماعيلي 14 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم الإسماعيلي في النتيجة بالدقيقة 76 عن طريق عماد حمدي، ثم تعادل انبي في الدقيقة 88 عن طريق رامي صبري.

ومن جانبه، انتقد محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلي طاقم التحكيم الذي أدار مواجهة فريقه أمام إنبي وتوجه بالسؤال لمسؤولي اتحاد الكرة ولجنة الحكام ما الفائدة من إيقاف الحكام سرا؟.

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وقال أبو جريشة عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الشوط الأول كان إنبي أفضل، وأتيحت لنا بعض الفرص بمحاولات فردية، بينما تحسن مستوانا في الشوط الثاني، وسجلنا هدفا".

وتابع "لا أحب الحديث عن التحكيم، لأنني لم أر ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا، لأن الحديث عن التحكيم يكلفنا عقوبات، ويقال أننا نحاسب الحكام داخليا".

وتساءل مدرب الدراويش "ماذا نستفيد من إيقاف الحكام سرا؟".

وواصل "أخطاء التحكيم تحرمنا من الفوز والارتقاء في جدول الدوري، فالفوز كان سيرفع رصيدنا إلى 16 نقطة ويقفز بنا للأمام".

وتابع "لست راضيا عن أداء الفريق، يغلب علينا الفردية نسبيا، أما الفوارق ليست كبيرة بين أندية الدوري".

واختتم تصريحاته "بالتأكيد جماهير الإسماعيلي غاضبة من موقف الفريق، ولكن مع التدعيم في الفترة القادمة ستكون الأمور أفضل".