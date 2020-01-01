شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ حول قيد كهربا .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد مسئولو اتحاد الكرة، على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى بخصوص قيد محمود كهربا فى صفوف الفريق، اليوم بعد فتح باب القيد الشتوى أمام الأندية وفقا لتعليمات الفيفا..وفجر سيد عبد الحفيظ مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أن أحد الأندية طلب الاستعلام عن محمود كهربا الذي يسعى الاهلي لقيده خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد معه مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادماً من أفيس البرتغالى، وهو ما يتسبب فى تأجيل وصول بطاقة اللاعب أسبوعين.

قال مسئولو اتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، إنه لا صحة لتصريحات عبد الحفيظ وأنه لم يتم الاستعلام عن اللاعب عبر "السيستم" حتى الأن، ولو حدث ذلك سيظهر أمام اتحاد الكرة عبر "السيستم".

أضاف مسئولو اتحاد الكرة أنه اذا حاول نادى الزمالك الاستعلام عن كهربا عبر السيستم فهذا يتطلب إدخال "استمارة قيد"، وإذا كانت مزورة وفقا لتصريحات عبد الحفيظ سيتم رفضها من جانب اتحاد الكرة وإيقاف الاستعلام فورا، ولكن هذا لم يحدث.

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تابع مسئولو اتحاد الكرة أن الاستعلام عن كهربا على السيستم المحلى لا علاقة له إطلاقا بوصول البطاقة، ولن يتسبب فى تأجيلها كما يردد مدير الكرة بالأهلى، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الإجراءات تسير بشكل طبيعى وتم إرسال طلب للإتحاد البرتغالى ونادى أفيش لإرسال البطاقة وسيتم الإعلان فور وصولها بشكل رسمى.

ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تحقيق فوز هام وصعب على مضيفة مصر المقاصة بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 79، في المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 27 مستعيداً صدارة جدول ترتيب الدوري العام، في الوقت الذي توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 9 محتلاً المركز الـ15.