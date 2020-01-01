بيراميدز.. لاعبو الفريق يحتفلون بعيد ميلاد ثنائي الفريق

جدة - عمرو شويل بيراميدز

احتفل الجهاز الفنى ولاعبو فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، بعيد ميلاد ثنائي الفريق، المدافع علي جبر، والمهاجم دودو الجباس والذي يتوافق مع الأول من يناير.

بيراميدز

وبعد وصول لاعبي الفريق والجهاز إلى الإسكندرية، احتفل الجميع بعيد ميلاد الثنائي وسط جو من البهجة والسعادة، ويقيم الفريق معسكرا بأحد فنادق برج العرب تمهيدًا لمواجهة حرس الحدود في الثانية والنصف ظهر الخميس في مباراة بالدوري الممتاز على استاد المكس.

بيراميدز

وكان الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني أعلن قائمة مباراة حرس الحدود، وضمت القائمة كلاً من..

بيراميدز

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