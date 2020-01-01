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شكرا لقرائتكم بيراميدز.. لاعبو الفريق يحتفلون بعيد ميلاد ثنائي الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بيراميدزاحتفل الجهاز الفنى ولاعبو فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، بعيد ميلاد ثنائي الفريق، المدافع علي جبر، والمهاجم دودو الجباس والذي يتوافق مع الأول من يناير.
بيراميدزوبعد وصول لاعبي الفريق والجهاز إلى الإسكندرية، احتفل الجميع بعيد ميلاد الثنائي وسط جو من البهجة والسعادة، ويقيم الفريق معسكرا بأحد فنادق برج العرب تمهيدًا لمواجهة حرس الحدود في الثانية والنصف ظهر الخميس في مباراة بالدوري الممتاز على استاد المكس.
بيراميدزوكان الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني أعلن قائمة مباراة حرس الحدود، وضمت القائمة كلاً من..
بيراميدزحراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان
خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري
خط الوسط: إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إسلام عيسى - عمر العيوني - نبيل عماد دونجا
بيراميدزويحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى أربعة لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً .
بيراميدزوطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات أمام منافس قوى لايستهان بقدرات لاعبيه، فيما سيظهر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لأول مرة فى الدوري بعدما قاد فريقه للفوز فى مواجهة الكونفدرالية أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف ويسعى لتصحيح مسار الفريق السماوى بالدوري للعودة للقمة.
بيراميدز
بيراميدز
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