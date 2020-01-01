شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يكشف عن مفاجأة في قيد "كهربا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فجر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أن أحد الأندية طلب الاستعلام عن قيد محمود كهربا لاعب الفريق الجديد الذي يسعى الاهلي لقيده خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد معه مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادماً من أفيس البرتغالي .
وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات إعلامية عقب فوز الاهلي على المقاصة في اليوم ،الأربعاء، بالدوري بثنائية نظيفة: طلبنا بطاقة كهربا من إتحاد الكرة في الساعات الأولى من فتح باب القيد اليوم وفوجئنا بأن أحد الأندية إستعلم عن قيد كهربا عبر النظام الإلكتروني وهو أمر غريب للغاية لأن لا يوجد نادً مصري أو خارج مصر يمتلك أوراق قيد وعقود كهربا سوي الاهلي ، وطالب مدير الكرة في الاهلي إتحاد الكرة بالكشف عن هذا النادي الذى إستعلم عن قيد كهربا ربما لتأجيل قيد اللاعب لدي الاهلي لكن محاولاته ستفشل لأن الاهلي هو وحده من يملك أوراق قيد اللاعب.
وكشف عبد الحفيظ عن إعجابه بقدرات محمد مجدي قفشة لاعب الفريق ، قائلاً: عندما نفكر في التعاقد مع لاعب ..نعلم جيداً أنه سيكون مُفيد للفريق ومنذ أربعة سنوات تقريباً تقابلت مع قفشة حينما كان يواجه الاهلي مع أحد الأندية التى كان يلعب لها ، وقلت له : سيكون لك نصيب وتلعب معنا في الاهلي وهذا ما حدث مؤخراً.
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