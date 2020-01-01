شكرا لقرائتكم هل تكون مباراة المقاصة أخر لقاء لـ جيرالدو مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن انتشرت التقارير في الفترة الماضية برحيل "جيرالدو دا كوستا" عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فقد ظهر جيرالدو أمام فريق المقاصة في ظهور نادر للأنجولي، حين دفع به المدرب السويسري رينيه فايلر في الدقيقة 56 من أحداث المباراة بدلاً من أحمد الشيخ.

وكان الأهلي قد تلقي خلال الأيام القليلة الماضية عرضاً من الصفاقسي التونسي للاستعانة بخدمات الأنجولي الدولي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة، وطلب اللاعب إرجاء البت في الأمر لحين وضوح الرؤية بالنسبة للعرض البرازيلي الذي ينتظره، خاصة أن رغبته الأولى هي الانتقال للبرازيل بسبب تواجد أسرته هناك.

ولعب جيرالدو مع الأهلي منذ قدومه من فريق أول أغسطس الأنجولي، في يناير 2019، 19 مباراة في الدوري المصري الممتاز وأحرز 3 أهداف وصنع 3 أهداف وتلقي 3 بطاقات صفراء وأجمالي عدد دقائق لعب 985 دقيقة.

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وشارك في مباراة واحدة فقط في بطولة كأس مصر، لمدة 44 دقيقة ولم يحرز خلالها أية أهداف.

ويحمل جيرالدو الجنسية البرازيلية والجنسية الأنجولية، ولكن مثل منتخب أنجولا الأول، وشارك معه في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، وخرج المنتخب الأنجولي مبكراً من الدور الأول من البطولة.

يذكر أن الأهلي يحلق في صدارة الدوري المصري وحيداً، بتحقيقه العلامة الكاملة من النقاط برصيد 27 نقطة من 9 مباريات، بعد فوزه علي المقاصة بهدفين مقابل لا شيء علي معلول من ركلة جزاء و محمد مجدي قفشة.