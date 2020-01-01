شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المقاصة.. رينيه فايلر يتحدث عن صعوبات مباراة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد المقاصة

الأهلي ضد المقاصة

الأهلي ضد المقاصة

الأهلي ضد المقاصة

الأهلي ضد المقاصة

الأهلي ضد المقاصة

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفريق الأحمر الفوز مساء اليوم على حساب مصر المقاصة بهدفين دون رد.وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"سعيد بتحقيق الفوز وبدء العام الجديد بفوز..بدأنا اللقاء بشكل سئ، والمنافس كان لديه فرصتين، والأفضلية كانت له..الشوط الأول انتهى على واقع التعادل السلبي، والمباراة كانت صعبة للغاية في ظل الغيابات الكثيرة التي نعاني منها".وأشار فايلر :"الهدف الأول الذي سجلنا فتح المباراة ونجحنا في تسجيل الهدف الثاني، وحصد النقاط الثلاث..أحمد حسام ميدو مدرب كبير وله شهرة في أوروبا وما حدث في المباراة مجرد انفعالات، وعقب المباراة تصافحنا وانتهى كل شئ".وأوضح :"في الشوط الثاني دفعنا بتغييرات من أجل زيادة الفاعلية الهجومية، ونجحت في صناعة الفارق، وتحقيق الفوز"، متمماً حديثه بأن حسام عاشور لاعب كبير ويمتلك تاريخ كبير مع النادي الأهلي وهو مؤثر معانا وله دور فني معنا".نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تحقيق فوز هام وصعب على مضيفة مصر المقاصة بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 79، في المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.=بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 27 مستعيداً صدارة جدول ترتيب الدوري العام، في الوقت الذي توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 9 محتلاً المركز الـ15، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول، خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - أحمد الشيخ – أحمد فتحى بينما يقود الهجوم مروان محسن، في الوقت الذي بدأ المقاصة بتشكيل مكون من محمود حمدي في حراسة المرمى، عاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد ياسين محمد كنارية ومصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وعمرو مرعي .