تشيلسي يفرط في الفوز ويتعادل مع برايتون

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر فريق تشيلسي فرصة لتعزيز موقعه في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تعادل مع مضيفه برايتون 1 - 1 اليوم الأربعاء في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز أستون فيلا على مضيفه بيرنلي 2 -1 .
وافتتح تشيلسي، الذي يدربه المدير الفني فرانك لامبارد، التسجيل في المباراة بهدف سجله سيزار أزبيليكويتا بعد تسع دقائق فقط من البداية، لكن برايتون خطف هدف التعادل في الدقيقة 84 عن طريق البديل علي رضا جهانبخش.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع كما رفع برايتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.
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