«تذيع البطولات الاوروبية» .. قناة رياضية جديدة توجه ضربة قوية لـ «بي إن سبورتس»

ظهرت قناة جديدة تضرب قنوات بي إن سبورتس القطرية بعد إغلاق شبكة "بي أوت كيو" التي كانت تبث جيمع البطولات ،عادت قناة إيرانية لبث البطولات الأوروبية . Advertisements و تسمى القناة الإيرانية Varzesh عبر قمر الياه سات "الإماراتي"، وتنقل أبرز المباريات في الدرويات الأوروبية الخمس الكبرى، نقلا عن "بي إن سبورتس". وتعمل قناة Varzesh الإيرانية عبر التردد التالي Yahsat 52.5°E- 12476 H 27500.

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