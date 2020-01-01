«غرامة كهربا وستاد الأهلي».. قرارات هامة في جلسة الخطيب وتركي آل الشيخ

زار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، وذلك تلبية لدعوة مالك نادي ألميريا الإسباني للإطمئنان عليه بعد تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصادر لها قولها إن الجلسة شهدت مناقشة مجموعة من القرارات الإيجابية التي تصب في صالح النادي الأهلي، وتعميق العلاقات الودية بين القلعة الحمراء وآل الشيخ.

وأضافت المصادر أن الجلسة شهدت مجموعة من القرارات، أبرزها استعادة رئيس نادي بيراميدز السابق الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة ملف ستاد النادي الأهلي العالمي.

كما شهدت الجلسة الاتفاق على تحمل تركي آل الشيخ كافة الغرامات التي قد تفرض على اللاعب المنضم حديثاً محمود عبدالمنعم "كهربا".

من جانبه، نشر تركي آل الشيخ صورة له بصحبة محمود الخطيب، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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وعلّق آل الشيخ على الصورة قائلاً: "زارني اخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي.. زيارة وديه وشرف بيت اخوه واخذته في جولة في موسم الرياض واطمأن على صحتي لاني هعمل عمليه جراحية قريبًا في الولايات المتحدة ودعوته لزيارتي هناك وعمل فحص آخر مع طبيب متخصص هناك".

وتابع: "كان الجو ودي واخوي ولم يتم التطرق ل اي شي رياضي، انا الان واحد من الجمهور والقرار عند الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط، وبالتوفيق لنادي القرن وأكبر نادي في الشرق الاوسط".

ووصل الخطيب إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، بعدما عاد مؤخراً من رحلة علاجية في فرنسا استغرقت أسبوعين.

وأفادت الصحيفة بأن الخطيب سيتوجه إلى فرنسا في الـ 25 من يناير المقبل للخضوع لفحوصات طبية مرة أخرى لمعرفة مدى تحسن حالته عقب الإنتهاء من البرنامج الطبيعي.

وأشارت إلى أنه في حالة التأكد من عدم تحسن حالة الخطيب الصحية، سيخضع لعملية منظار بسيطة فى فرنسا، ويخضع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لبرنامج علاج طبيعي ومائي في القاهرة لمدة 20 يومًا.