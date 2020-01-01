ميدو مستشهدا بالمصري: لا أفكر في الاستقالة.. وركلة الجزاء نقطة تحول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعرب أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، عن حزنه للخسارة من الاهلي بهدفين دون رد.

وقال ميدو في تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" بدأنا المباراة بهدف غلق المساحات على الأطراف ونضغط على منتصف الملعب ويكون اللعب خلف محمود متولي لاعب الأحمر".

وتابع :"دفعت بموسيس في الوقت الذي قل فيه المجهود البدني لدفاعات الأهلي، صنعنا فرص كثيرة والتسجيل كان سيجعل موقف المقاصة أفضل".

وأضاف:"ركلة الجزاء كانت نقطة التحول"، مشيرا إلى أن الحكم المساعد ألغى ركلة جزاء رغم أن حكم المباراة احتسبها وكان أقرب لها.

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وأكمل ميدو :"أشكر اللاعبين، قاتلوا 70 دقيقة حتى أحرز الأهلى أول أهدافه:".

وعن اقتراب استقالته قال :" لا أفكر في الاستقالة.. المصري الموسم الماضي كان سيهبط وفي نهاية الدوري كان في المربع الذهبي، أعمل مع مجلس إدارة محترم ويعلم هدفي ويثقوا بي".

واستطرد :"أسهل حاجة علي المدرب أنه يهرب أول ما الفريق يقع ولكني مقاتل ومكمل وسأصلح أخطاء اللاعبين، وفي الوقت الذي أشعر فيه بان اللاعبين لا يثقوا فيّ سأترك الفريق فورًا".

وعلق ميدو على تصرف عصام سراج بحديثه مع ديسابر :" دكتور عصام اعتذرلي عن ما حدث وهو أخ أكبر لي وتقبلت اعتذاره سريعاً لأني أعلم أنه لا يقصد شيء".

واختتم:" مقدرش أطلب نقل مباريتنا الى الفيوم، ولكن شركة استادات وعدتنا أن تسلمنا الملعب في أول فبراير القادم".