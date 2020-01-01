محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها خلال مباراة فريقه أمام مضيفه ساوثهامبتون كانت مستحقة.
وانتهت المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بفوز ساوثهامبتون على ضيفه بهدف نظيف.
وقال مورينيو: "اعتقد أن البطاقة الصفراء كانت مستحقة، لم أكن مهذبا... ولكني كنت غير مهذب مع شخص أحمق".
تجدر الإشارة إلى أن الكاميرات التقطت صورة لمورينيو في الدقيقة 77 من زمن المباراة أثناء ذهابه لدكة بدلاء ساوثهامبتون، حيث ظهر مورينيو متكئا على ركبتيه وهو ينظر في ورقة كان يدون فيها الجهاز الفني للفريق صاحب الأرض بعض الملاحظات عن المباراة وتفاصيلها، ليشهر له حكم اللقاء بطاقة صفراء.
كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو بعد حصوله على إنذار: كنت غير مهذب مع شخص أحمق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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