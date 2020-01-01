فايلر يعلق على مشادته مع ميدو.. وفكره المختلف.. وتاريخ عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن من الصعب تبرير بعض أفكاره المختلفة فيما يخص مشاركة بعض اللاعبين في مراكز محددة.

وحقق الأهلي الانتصار التاسع على التوالي في الدوري واستعاد صدارة الترتيب بعد الفوز بنتيجة 2-0 على مصر المقاصة بالجولة الـ11.

وقال فايلر بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة "سعيد بتحقيق الانتصار في بداية العام الجديد، أتمناه عام مميز للأهلي وجماهيره، لم نكن الأفضل في المباراة، خاصة البداية، المقاصة أهدر هدفين".

وواصل "نجحنا في العودة للمباراة قبل نهاية الشوط الأول، سعيد بما تحقق في المباراة وتسجيل هدفين، الهدف الأول تحديدا ساهم في أن تصبح الأمور أفضل لنا".

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وصرح "أشكر اللاعبين بكل تأكيد على الروح والإصرار طوال المباراة، المواجهة كانت صعبة للغاية في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق".

وشدد "لدي فكر مختلف يصعب تبريره وتوضيحه فيما يخص مشاركات اللاعبين في بعض المراكز، لكن ما اريد التأكيد عليه، هو أن كل لاعب شارك في مركز كان ضمن تركيبة قمنا بها لتحقيق الفوز".

وعن مشادته مع ميدو قال فايلر "أعرف ميدو جيداً، فهو لاعب كان له شعبية في أوروبا، اليوم هو مدير فني لنادي منافس لنا، ما حدث من شد وجذب أمر طبيعي وانفعال وارد في كرة القدم، بعد المباراة تصافحنا والأمور على ما يُرام".

واختتم "حسام عاشور لاعب كبير، وعندما يشارك يكون له دور يليق بتاريخه داخل النادي، بعيدا عن المباريات، هو لاعب صاحب تاريخ ذهبي، نحتاجه دائما داخل غرف خلع الملابس كلاعب كبير وقائد للفريق، أتعامل معه وهو على مقاعد البدلاء كجزء من الجهاز الفني".