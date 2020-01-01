الأهلي: هناك نادي استعلم عن كهربا في الفيفا بأوراق غير صحيحة.. ويجب معاقبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أوضح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن النادي طلب اليوم الأربعاء، البطاقة الدولية لمحمود عبدالمنعم كهربا، تمهيدا لمشاركة اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وضم النادي الاهلي محمود كهربا قادما من نادي أفيس البرتغالي لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ يناير 2020.

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وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، أن النادي الأهلي تفاجأ بأحد الأندية التي قامت بالاستعلام عن محمود كهربا، موضحا ان تلك الخطوة كان من الممكن أن تؤخر إتمام عملية نقل البطاقة 154 يوما، لولا تدخل اتحاد الكرة لحل تلك الأزمة.

وقال مدير الكرة بالأهلي: "يجب على اتحاد الكرة، أن يعاقب النادي الذي استعلم عن كهربا لدى الفيفا، مستخدما أوراق غير سليمة".

وحقق الأهلي الفوز اليوم الأربعاء، على حساب المقاصة بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ11 لبطولة الدوري ليعود لصدارة الترتيب برصيد 27 نقطة.