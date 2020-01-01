عبدالحفيظ يكشف رسالة فايلر للاعبين قبل مواجهة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أثنى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أداء اللاعبين أمام مصر المقاصة في الجولة الـ11 من بطولة الدوري.
وحقق الاهلي الفوز بهدفين نظيفين، أحرزهما علي معلول، ومحمد مجدي أفشة.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، إن رينيه فايلر المدير الفني للفريق وجه رسالة للاعبين قبل المباراة: "مقتنع بكم كلكم، لا يهم من سيلعب والغائبين عن المباراة".
وعانى الأهلي من عدد كبير من الغيابات أبرزها رمضان صبحي، وحسين الشحات، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، وشريف إكرامي، وحمدي فتحي، وكريم نيدفيد".
وأكمل: "مباراة المقاصة كانت صعبة، وتأثرنا بالغيابات، ولكن كان لدينا ثقة في اللاعبين".
وأضاف عبدالحفيظ: "أشكر اللاعبين على إصرارهم وروحهم، شخصية الأهلي ظهرت في الوقت المناسب".
كما أشاد مدير الكرة بالأهلي، بمحمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق وصاحب الهدف الثاني، موضحا أنه تواجد في ملعب بتروسبورت منذ 4 سنوات، وأبلغ أفشة وقت لعبه في نادي إنبي، أنه سيكون متواجد في النادي الأهلي في المستقبل القريب.
وارتقى النادي الاهلي لصدارة ترتيب الدوري مجددًا برصيد 27 نقطة، متجاوزًا المقاولون صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة، مع أفضلية مباراتين أقل للفريق الأحمر، فيما يتواجد المقاصة في المركز الـ15 برصيد 9 نقاط.
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