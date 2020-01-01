عبدالحفيظ يطالب اتحاد الكرة بالكشف عن النادي المتسبب في أزمة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

طالب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكشف عن النادي الذي تقدم باستعلام عن محمود عبدالمنعم "كهربا" لتأخير قيده في قائمة الفريق.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لقناة "ON sports" الفضائية اليوم الأربعاء: "قمنا الساعة 12 صباحًا بالاستعلام عن قيد محمود عبدالمنعم (كهربا) فوجدنا أن ناد أخر استعلم عن اللاعب."

وتابع: "اتحاد الكرة سيقوم بحل هذا الأمر وسيتم قيد اللاعب في قائمة الفريق، لكن أطالب اتحاد الكرة بالكشف عن النادي الذي استعلم عن كهربا لتأخير انضمامه للأهلي لمدة 15 يومًا."

Advertisements

وأضاف: "قيد كهربا في قائمة الأهلي محسوم لكن النادي الذي يقوم بالاستعلام لقيد لاعب بأوراق مزورة يجب أن يتم معاقبته وفقًا للوائح الاتحاد الدولي."

وتحدث عبدالحفيظ عن حالة المصابين بالفريق: "سعد سمير أجرى جراحة اليوم، وسيحتاج وقت من أجل العودة، وكريم نيدفيد قريب من التعافي، لكن الأقرب للعودة حسين الشحات وجونيور أجايى."

وفاز الأهلي على مصر للمقاصة اليوم الأربعاء بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.