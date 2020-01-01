حسن حمدي: الحضري شكاني لحسني مبارك لتصعيدنا ضده بعد هروبه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، إن حارس مرمى فريقه الأسبق عصام الحضري، شكاه للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

حمدي، أضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج على مسؤوليتي بفضائية صدى البلد مساء اليوم الأربعاء:"الحضري هرب من الأهلي ليحترف في سويسرا دون أن يحصل على إذن منا فقمنا بإيقافه وصعدنا للفيفا كان في هذه الفترة المنتخب يتم تكريمه من قبل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك فشكاني الحضري له بسبب موقف النادي ضد هروبه".

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رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق:"مبارك تحدث مع زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية عن الأمر فتحدث معي عزمي عن الأمر وعما حدث فأخبرته أن يطلع الرئيس على ما فعله الحضري برفعه قضية وشكاوي ضدهم في الاتحاد الدولي وأنه هرب من النادي".

حمدي أتم حديثه بإن مبارك رد على زكريا بعدها بقوله:"حسن محترم كلامه يمشي"، مضيفًا:"لم نعتاد في النادي الأهلي على مافعله عصام الحضري".

الحضري كان قد انتقل لنادي سيون السويسري في أبريل 2008 قادمًا من الأهلي قبل أن يعود في يوليو 2009 لنادي الإسماعيلي.