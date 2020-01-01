الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في تأخر وصول بطاقة كهربا

طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالتحقيق في تأخر وصول البطاقة الدولية الخاصة بالوافد الجديد للفريق محمود عبد المنعم كهربا.
وقال عبد الحفيظ "طلبنا البطاقة
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