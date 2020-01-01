الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في تأخر وصول بطاقة كهربا

طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالتحقيق في تأخر وصول البطاقة الدولية الخاصة بالوافد الجديد للفريق محمود عبد المنعم كهربا.

وقال عبد الحفيظ "طلبنا البطاقة الدولية لكهربا وحصل شئ غير منطقي ولم تصل ، وأطالب الجبلاية بالتحقيق، عن هذا الأمر، لأننا قمنا بعمل استعلام عن اللاعب، واتضح أن هناك نادي مصر آخر قام بعمل استعلام بأوراق غير سليمة، وهذه الخطوة ستأخر قيد اللاعب 15 يوم، وأطالب اتحاد الكرة بأخذ خطوة في هذا الصدد وإلا سيتم تصعيد الأمر إلى الفيفا". الدولية لكهربا وحصل شئ غير منطقي ولم تصل ، وأطالب الجبلاية بالتحقيق، عن هذا الأمر، لأننا قمنا بعمل استعلام عن اللاعب، واتضح أن هناك نادي مصر آخر قام بعمل استعلام بأوراق غير سليمة، وهذه الخطوة ستأخر قيد اللاعب 15 يوم، وأطالب اتحاد الكرة بأخذ خطوة في هذا الصدد وإلا سيتم تصعيد الأمر إلى الفيفا".

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