شاهد.. أحمد سمير فرج يوجه رسالة قاسية لرئيس الإسماعيلي

حرص أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي السابق علي توجيه رسالة لرئيس مجلس إدارة الدراويش المهندس إبراهيم عثمان عقب تعادل الفريق مع انبي مساء اليوم الاربعاء بهدف لكلا منهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر فرج عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلاً :"رئيس النادي الاسماعيلي .. معلش هخرج

عن الموضوع شويه فاكرين البوست اللي كتبته قبل الموسم الظلم هتلاقي الكوره بتخبط في العارضه وتخرج اللاعيبه اللي انت مطلعها بره بتدعي واهاليها بتدعي انهارده ضربه جزاء مش ضربه جزاء وليك ضربه جزاء متحسبتش اللاعيبه المظلومه امها وابوها واخواتها بيدعو في كل صلاه وحسبي الله ونعمه الوكيل انا عارف مش وقت الكلام ده رجع اللاعيبه اللي انت كرهتها في نفسها اللي ملهاش اي ذنب اللي اتصاب معاك واللي مش عارف ايه اتصالح مع نفسك ورجع اللاعيبه وسيب مصيرها للجهاز الفني".

ويعاني الدراويش من نزيف النقاط في الدوري المصري الممتاز حيث خاض 11 مباراة حقق الفوز في 4 وتلقي الهزيمة في 5 وتعادل في مبارياتان وجمع منهما 14 نقطة محتلا المركز التاسع.

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