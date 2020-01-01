سيد عبد الحفيظ : معلول ليس لاعباً أجنبياً في الأهلي

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بقدرات علي معلول الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، عقب مباراة المقاصة التي انتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة 11 للدوري.

وقال عبد الحفيظ «علي معلول ليس مجرد لاعب في الفريق بل ركيزة أساسية وله أدوار داخل وخارج الملعب ولا أعتبره لاعب أجنبي بل أحد ابناء النادي».

وأشار مدير الكرة، أن النادي يبحث حالياً الاستقرار على طريقة وموعد السفر لملاقاة بلاتنيوم الزيمبابوي في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتمنى عبد الحفيظ سرعة عودة ثنائي الفريق المصاب، حسين الشحات، وجونيور أجايي، لاكتمال قوة الفريق .