نيكولاس بيبي يتقدم لآرسنال بهدف مبكر

تمكن آرسنال من التقدم بالهدف الأول في مباراته أمام مانشستر يونايتد التي تجمعهما حاليًا، على استاد الامارات ضمن منافسات

الجولة الحادية والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الأول بعد هجمة لفريق آرسنال،

بدأت من الجهة اليسرى ليتم لعب الكرة عرضية لتصل إلى نيكولاس بيبي الغير مراقب ليستغل سوء تمركز دفاع اليونايتد مسدداً الكرة في المرمى في الدقيقة الثامنة.