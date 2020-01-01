أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مباريات الفريق مع المقاصة دائماً تتسم بالندية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته عقب لقاء المقاصة، اليوم بالدوري، «المقاصة مر بظروف صعبة وكانت لديه دوافع لتحقيق نتيجة إيجابية. مر بظروف صعبة وكانت لديه دوافع لتحقيق نتيجة إيجابية. والأهلي لديه غيابات بالجملة بسبب الإصابات ولكن الأهم أن المجموعة التي تلعب لديها الثقة والإصرار والعزيمة أياً كانت الأسماء التي تلعب لوجود شخصية الأهلي».

وواصل قائلاً «هتفوز أكتر المباريات ستكون أصعب ولقاء اف سي مصر هيكون صعب جدا خصوصا أنهم يقدموا عروض كبيرة بالمسابقة» . التي تلعب لديها الثقة والإصرار والعزيمة أياً كانت الأسماء التي تلعب لوجود شخصية الأهلي».وواصل قائلاً «هتفوز أكتر المباريات ستكون أصعب ولقاء اف سي مصر هيكون صعب جدا خصوصا أنهم يقدموا عروض كبيرة بالمسابقة» .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ: مباريات الأهلي والمقاصة تتسم بالندية.. ولقاء إف سي مصر صعب على الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.