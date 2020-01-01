منتخب الإمارات يضم 25 لاعبًا لمعسكر دبي

أعلن إيفان يوفانوفيتش، المدير الفني لمنتخب الامارات، إختيار 25 لاعبا للتجمع الداخلي القصير الذي سيقام في دبي للفترة من 4 إلى 6 يناير ضمن استعدادات لخوض مباراتي ماليزيا وإندونيسيا المقررتين في شهر مارس المقبل ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس

العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ويبدأ الأبيض تجمعه يوم السبت المقبل على أن يؤدي تدريباته في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي.

وتضم القائمة كل من:

"خالد عيسى، مهند سالم العنزي، محمد عبدالرحمن،

بندر الإحبابي (العين) عبدالعزيز هيكل، محمد مرزوق، وليد عباس، محمد جابر، عبدالله النقبي، وليد حسين، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي) محمد فوزي، عامر عبدالرحمن، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن (الجزيرة) عادل الحوسني، الحسن صالح، سالم سلطان (الشارقة) حبيب الفردان، أحمد شامبيه، طارق أحمد (النصر) محمد برغش، خليل إبراهيم (الوحدة) حبوش صالح (الوصل) خالد باوزير (الظفرة).