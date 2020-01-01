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27 لاعبًا في قائمة الأولمبي الإماراتي استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا

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اختار سكورزا المدير الفني للمنتخب الإماراتي الأولمبي، 27 لاعباً في قائمته استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلاند، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

ويبدأ المنتخب تجمعه بمقر اتحاد الكرة بدبي مساء غد، وتغادرالبعثة إلى بانكوك

بعد غد للانتظام في معسكر خارجي من 3 إلى 7 يناير.

وتضم قائمة المنتخب:

"حمدان البارود، ماجد المحرزي «اتحاد كلباء»، خالد الظنحاني، محمد الحمادي، خالد الظنحاني «بني ياس»، عبد الله بخيت، خليفة

الحمادي، محمد العطاس، زايد العامري، عبد الرحمن العامري «الجزيرة»، ماجد سرور «الشارقة»، خلفان النوبي، محمد عيد، عيد خميس «شباب الأهلي»، فلاح وليد، محمد شاكر، يحيى مصطفى، علي غميل «العين»، جاسم البلوشي، سعيد سويدان «النصر» عبد الله العامري، محمد الشامسي، طحنون الزعابي، يحيى الغساني «الوحدة»، فارس المرزوقي، علي صالح، عبد الرحمن خميس «الوصل».
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