شاهد.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد مدربه على الطريقة المصرية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف للنجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال تدريبات الريدز بالأمس، استعداداً لمواصلة مشوار الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر من خلال الفيديو إحتفال لاعبي ليفربول والجهاز الفني بعيد

ميلاد أحد مساعدي ليفربول بعد نهاية التدريب، ومع انتهاء غنائهم قام محمد صلاح بالغناء باللغة العربية الأغنية الشهيرة "حيوا أبو الفصاد"، مما جعل الجماهير تتداول الفيديو معلقة على النجم المصري بإنه أضاف الطابع المصري المعروف في أي موقف.

ويستعد ليفربول غداص الخميس لمواجهة شيفيلد يونايتد في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يحتل فيه الريدز الصدارة برصيد 55 نقطة، ويسعى للفوز للمحافظة على فارق النقاط بينه وبين ليستر سيتي أقرب ملاحقيه.

شاهد الفيديو :