مدرب النصر الإماراتي: هناك تطور في عقلية لاعبي الفريق

أكد الكرواتي كرونوسلاف، مدرب النصر، أنه سعيد بالفوز الذي حققه مع فريقه على الجزيرة بهدفين مقابل هدف، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ 12 لدوري الخليج العربي.

وقال كرونوسلاف " كان لدينا هدفين خلال المباراة الأول إيقاف خطورت اللاعب عمر عبد الرحمن، نجحنا في ذلك، الخروج من تحقيق فوز مهم خارج الديار".

وأضاف "راضي بأداء لاعبي النصر،

أشار إلى المزيد من التطور، بعدما تغيرت عقلية اللاعبين، وأصبح من الممكن تعديل أي وضع، والعودة من الخسارة إلى الفوز".

من جانبه، أكد الهولندي كايزر، مدرب الجزيرة، أن فريقه كان المسيطرعلى اللقاء، ولكنه لم نوفق في استغلال الفرص.

Advertisements

وأوضح "الفريق فقد التركيز بعد تعادل النصر، ولكن

لدينا الثقة في العودة مجددًا، يجب علينا العمل لمزيد من التطور، لاعبو النصر تعاملوا بذكاء في تعطيل هجماتنا من خلال الأخطاء".

وسجل علي مبخوت في تسجيل هدف الجزيرة بالدقيقة 52، وأدرك النصر التعادل عن طريق أنطونيو كارفالهو في الدقيقة 65، وأضاف نيجريدو، الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

ويحتل النصر إلى المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 23 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع .