مرموش ينافس هدافو دورى الشمال المحلى الألمانى مع فولفسبورج

دخل المهاجم المصرى الاعسر المحترف بنادى فولفسبورج الالمانى دائرة المنافسة مع هدافى دورى الشمال المحلى الالمانى لكرة القدم (الدورى المحلى للرديف ) فى الموسم الكروى الحالى 2019 /2020 .

ونجح المهاجم عمر مرموش صاحب ال 20 عاما و الذى يجيد ايضا اللعب فى مركز الجناح الايسر فى تسجيل سبعة اهداف ثلاثة منها فى مباراة واحدة (هاتريك ) بشباك هانوفر وذلك خلال 13 مباراة شارك فيها اساسيا مع فريقه فولفسبورج (ب) الذى يتصدر دورى الشمال المحلى الالمانى حاليا برصيد 53 نقطة ومتبق له 12 مباراة

بالمسابقة وذلك فى مشوار الحفاظ على اللقب للموسم الثانى على التوالى .

وكان مرموش واحد من نجومه الذين حققوا البطولة فى الموسم الماضى . ويسعى عمرمرموش صاحب القميص رقم (7) لتطوير ادائه سريعا والوصول الى اعلى فورمة كروية واكتساب الخبرات اللازمة وذلك من اجل تثيبت اقدامه مع الفريق الاول فى نادى فولفسبورج واللعب معه فى دورى الدرجة الاولى الالمانى حيث يتم استدعائه حاليا على فترات للتدريب مع الفريق الاول

لكونه اللاعب الرابع فى هذا المركز بالفريق الاول .

ويطمح مرموش ايضا فى الدخول ضمن حسابات المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى شوقى غريب خلال الفترة المقبلة من اجل المشاركة فى طوكيو 2020 لاسيما وانه تواجد مع الفريق قبل بطولة افريقيا وتحديدا فى معسكر اسبانيا الذى سبق مشاركة المنتخب فى البطولة الافريقية .

يذكر ان مرموش بدأ رحلة احترافه الاوربى منذ موسمين ونصف الموسم فقط فى صيف 2017 عندما انتقل من صفوف الفريق الاول لنادى وادى دجلة الذى كان يلعب له وهو فى سن السابعة عشر من عمره وانتقل الى فولفسبورج الالمانى بعدما فضله على بروسيا دورتموند الالمانى ايضا ومالاجا الاسبانى لان مستواه الكروى سيتطور بصورة افضل مع فولفسبورج .

