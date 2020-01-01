أهداف مباراة الشارقة والوحدة فى دوري الخليج العربي الإماراتي

استعاد نادي الوحدة نغمة الانتصارات بعد ان حقق فوزاً ثميناً امام مضيفه نادي الشارقة بنتيجة 2/1، مساء اليوم الاربعاء 1-1-2020، ضمن منافسات قمة الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وبفوز الوحدة تقدم فى ترتيب جدول الدوري الى المركز السابع برصيد 17 نقطة، متساوياً مع نادي الظفرة سادس الترتيب، فى المقابل تجمد رصيد الشارقة عند النقطة 24 فى المركز الثاني، واقترب كلاً من الجزيرة والنصر خلف الشارقة بنقطة واحدة.

وبهدفين بدون مقابل، العنابي تقدم على الملك في نصف المباراة الأول على ملعب الشارقة.

افتتح التسجيل للوحدة فى الدقيقة 21 اللاعب عبدالله الكربي، ثم أضاف الهدف الثاني لاعب الشارقة عبدالله غانم جمعة بالخطأ فى مرماه.

وفى الشوط الثاني قلص الفارق للشارقة فى الدقيقة 69 من ركلة جزاء نفذها اللاعب ريان مينديز، وباتت محاولات تسجيل هدف التعادل كلها بالفشل.

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الهدف الاول للوحدة

الهدف الثاني للوحدة

هدف الشارقة اليوم