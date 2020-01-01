استعاد نادي الوحدة نغمة الانتصارات بعد ان حقق فوزاً ثميناً امام مضيفه نادي الشارقة بنتيجة 2/1، مساء اليوم الاربعاء 1-1-2020، ضمن منافسات قمة الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي الإماراتي.
وبفوز الوحدة تقدم فى ترتيب جدول الدوري الى المركز السابع برصيد 17 نقطة، متساوياً مع نادي الظفرة سادس الترتيب، فى المقابل تجمد رصيد الشارقة عند النقطة 24 فى المركز الثاني، واقترب كلاً من الجزيرة والنصر خلف الشارقة بنقطة واحدة.
وبهدفين بدون مقابل، العنابي تقدم على الملك في نصف المباراة الأول على ملعب الشارقة.
افتتح التسجيل للوحدة فى الدقيقة 21 اللاعب عبدالله الكربي، ثم أضاف الهدف الثاني لاعب الشارقة عبدالله غانم جمعة بالخطأ فى مرماه.
وفى الشوط الثاني قلص الفارق للشارقة فى الدقيقة 69 من ركلة جزاء نفذها اللاعب ريان مينديز، وباتت محاولات تسجيل هدف التعادل كلها بالفشل.
الهدف الاول للوحدة
الهدف الثاني للوحدة
هدف الشارقة اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر أهداف مباراة الشارقة والوحدة فى دوري الخليج العربي الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.