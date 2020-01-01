أهداف مباراة الاتحاد والفتح فى كأس خادم الحرمين الشريفين

قادت النيران الصديقة فريق الفتح للتأهل إلى دور الـ8 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه المثير 2 / 1 على اتحاد جدة اليوم الأربعاء 1-1-2020 في دور الـ16 من المسابقة، وأقيمت المباراة على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية” أو كما يطلق عليه (الجوهرة المشعة).
وبادر الاتحاد بالتسجيل في الدقيقة 13 عبر لاعبه المغربي كريم الأحمدي، لكن هذا التقدم لم يدم طويلا، بعدما أحرز الهولندي ميتشيل تي فريدي هدف التعادل للفتح في الدقيقة 15.
وفي الوقت القاتل، أحرز حمدان الشمراني لاعب الاتحاد هدف التأهل للفتح، بعدما سجل هدفاً عكسياً في الدقيقة 89.
اليكم اهداف مباراة اليوم بين الاتحاد والفتح
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