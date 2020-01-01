بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز، اليوم الاربعاء 1-1-2020، والمقرر إقامتها على ستاد السلام الذي تغير اسمه لملعب الأهلي.
المباراة مؤجلة من الجولة الـ 11 بالدوري المصري الممتاز، حيث كان مقررًا لهذا اللقاء يوم 19-12-2019.
تبدأ المباراة في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، 20:30 بتوقيت السعودية، و17:30 بتوقيت جرينيتش.
الأهلي 2-0 مصر المقاصة
???? ستاد السلام (القاهرة)
انتهت
بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً ومرحبًا بكم مُتابعي موقع الخليج 365 في كل أنحاء الوطن العربي والعالم، في هذا البث المباشر النصي لإحدى مباريات الدوري المصري بين الأهلي ومصر المقاصة.
- ???????????????? سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” من مركز البث المباشر التابع لموقع الخليج 365.
- ???? البث المباشر الذي نقدمه في كل مباراة في معظم البطولات، هو بث خاص بميركاتو داي، يتضمن بعض الفقرات التحليلية بالإضافة إلى وصف دقيق لأهم ما يحدث في المباراة.
- ♻️ لا تنس عزيزي القاريء القيام بتحديث الصفحة أول بأول ليصلك كل ما هو جديد عن مباراة الأهلي ومصر المقاصة.
- ☝️ هذه أول مباراة لمدافع الأهلي الجديد “محمود متولي” في مسابقة الدوري بعد أن غاب لأكثر من شهرين عن الملاعب بداعي الإصابة التي تعرض لها في بداية مباراة السوبر أمام الزمالك.
- الإصابات تُجبر فايلر على اللعب بأحمد فتحي كظهير أيسر .. مع وجود محمود متولي مع رامي ربيعة في قلب الدفاع ومحمد هاني كظهير أيمن .. وعلي معلول سيكون الجناح الأيسر.
- تشكيلة الأهلي اليوم: محمد الشناوي – أحمد فتحي – رامي ربيعة – محمود متولي – محمد هاني – علي معلول – عمرو السولية – ديانج – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – مروان محسن
- تشكيلة مصر المقاصة اليوم: محمود حمدي – أحمد محسن – عاصم سعيد – أحمد ياسين – عصام صبحي – مصطفى شبيطة – محمد كناريا – ميدو جابر – شيميلس بيكلي – محمد مسعد، عمرو مرعي
- ???????? يُدير هذا اللقاء الحكم أمين عمر الذي تعرض اختياره من الاتحاد المصري للكثير من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- 1″ صافرة بداية المباراة..
- 2″ مصر المقاصة مركز أكثر وضاغط منذ البداية.
- 15″ أووووووه..محاولة جادة من علي معلول لتسجيل هدف التقدم من تسديدة في الزاوية الضيقة لكنها تعلو العارضة بقليل.
- 16″ يلعب المدير الفني للأهلي رينيه فايلر بخطة 4-2-3-1.. في حالة الهجوم يتحول أحمد الشيخ لمهاجم متأخر خلف مروان محسن.
- 17″ يلعب المدير الفني لمصر المقاصة أحمد حسام ميدو بخطة 4-2-3-1، تتحول في وضع الهجوم إلى خطة 4-3-3 بتقدم ميدو جابر وبيكلي إلى عمرو مرعي في الأمام..
- 20″ ⚠️ لاعب مصر المقاصة “عصام صبحي” ينال أول بطاقة صفراء في المباراة.
- 23″ ⚠️ بطاقة صفراء ثانية لمصر المقاصة من نصيب لاعب الوسط مصطفى شبيطة.
- 24″ ⚽???? تصوووووووووويبة رووووعة من محمد مجدي أفشة إثر ركلة حرة مباشرة من حوالي 24 ياردة، ذهبت مقوسة من فوق الحائط البشري ومرت جوار القائم الأيمن بياردة واحدة، لترتطم في القائم الخارجي!! قريبة جدًا!
- 27″ ???? علي معلوووووووووول…عرضية مذهلة من ركنية يُشتتها دفاع مصر المقاصة بصعوبة من أمام رامي ربيعة..كادت تكون هدف لو وصلت لرامي!
- 28″ علي معلول في قمة مستواه اليوم…انطلاقات وعرضيات مستمرة، توظيفه كجناح أفضل بمراحل من وضعه كظهير، حيث يعطي للأهلي أفضلية أكبر على الجهة اليسرى من وجود أجايي أو حسين الشحات..هو أفضل معوض ممكن لغياب رمضان صبحي الذي سيعود هذا الشهر لصفوف الفريق بعد غيابه لمدة أسبوعين.
- 30″ ???? أووووووووه…أخطر فرص المباراة لمصر المقاصة، الإثيوبي “بيكلي” ينفرد بمحمد الشناوي من على الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء الأهلي، لكن حارس منتخب مصر يخرج في توقيت مثالي ويغلق زاوية التسديد ويتصدى للكرة على مرتين.
- 31″ ???? ياااااااااااه…مروان محسن يُهدر هدف مؤكد، حصل على عرضية نموذجية من علي معلول، لكنه أهدى الكرة برأسه لدفاع المقاصة في غياب تام للرقابة عليه..متى سيسجل مروان لو لم يسجل من هذه الفرصة السهلة؟
- 32″ ???????????? بيييييييكلي يستخدم رأسه في استلام كرة طولية داخل منطقة الجزاء….أوووووه…خروج متهور من محمد الشناووووووي….وسقوط لبيكلي داخل منطقة الجزاء دون أن يلمسه الشناوي.. لو بيكلي كان أذكى ربما لنجح في الحصول على ركلة جزاء سهلة جدًا بعد هذا الخروج الغريب والعجيب من الشناوي..
- 35″ ⚠️ بطاقة صفراء لمدير الكرة في النادي الأهلي “سيد عبذ الحفيظ” بسبب الاعتراض على الحكم.
- 40″ ???????????????????????????????????????? أوووووووووووووووووه…….ديااااااااانج يَمرررررررررررر….وينفرد ويهدر إنفراد صريح وهدف مؤكد!!
- 40″ هذه كانت أخطر فرص المباراة للأهلي، آليو ديانج انفرد تمامًا بعد مروره من 3 لاعبين في عمق دفاع مصر المقاصة، لكن تسديدته كانت سيئة جوار القائم الأيمن بقليل لحظة خروج الحارس من مرماه.
- 45″ ⏰ دقيقتان كوقت محتسب بدل من ضائع.
- 45+2″ انتهاء الشوط الأول بالتعادل 0/0 ..
- ☕️???? استراحة قصيرة ونعود إليكم في الشوط الثاني إن شاء الله.
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ملخص الشوط الأول:
- الشوط الأول بين الأهلي ومصر للمقاصة… التعادل بدون اهداف… بداية سريعة ومرتدة وانفراد لمهاجم المقاصة وخرج الشناوى لتضيق الزاوية وتخرج الكرة بجوار القائم الايسر ق 2، تليها مرتدة اخرى للمقاصة بنفس الطريقة وركنية… المقاصة يحاول استغلال ان فتحي ظهير ايسر باللعب من ناحيته… العب سجال مع بطء تحرك بدون كرة وضعف انقضاض لاعبي الاهلي، مع انقضاض قوى وسرعة من لاعبي المقاصة… ننتظر قليلا… فعادة الاهلي امتصاص حماس المنافس قبل البدء في الضغط عليه…الاصابات اجبرت فايلر على ان يلعب فتحي ظهير ايسر مع تقدم معلول للجناح الايسر… وفي ظل الاصابات الكثيرة وضرورة اراحة اللاعبين والتدوير المستمر فلابد أننا سنرى تشكيلات اجبارية كثيرا… لكن بعد 12 ق لا زال الانسجام غائب بين فتحي وزملائه في خط الظهر من ناحية، وفتحي ومعلول من ناحية اخرى ومعلول مع قفشة ومروان من ناحية ثالثة… الدقيقة 15 تشهد اول لعبة جماعية للاهلي ومعلول لأفشة يضعها بسن الحذاء فوق عارضة المرمى… وفاصل من العك وسط الملعب والاهلي لا زال يبحث عن الكرة…
ق24 تشهد تسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة ويضع أفشة الكرة بجوار القائم الايمن لحارس المقاصة… والمباراة ضعيفة من لاعبينا… ق31 مروان محسن يستقبل كرة سهلة بطريقة غريبة امام مرمى المقاصة ويبدو كمدافع مناقس… احمد الشيخ مختفي، ما شفتوش في الملعب الى الان… ق35 استقبال سيء للكرة وسقوط بلا مبرر لمروان محسن… واول كرة للشيخ ق 37 من تمريرة سحرية لأفشة يضعها يسارية بليسنج عالية جدا…
انذار لسيد عبد الحفيظ بعد تجاهل الحكم امين عمر دفعة عنيفة من لاعب المقاصة لاحمد الشيخ… ق 40 اليو ديانج يمر كالسكين في الزبد من لاعبي المقاصة وينفرد ويضعها بجوار القائم الايسر ويضيع هدف مؤكد… رغم المستوى المتوسط يضيع الاهلي 3 اهداف مؤكدة مقابل هدف مؤكد للمقاصة…
- ♻️ عودة إلى ملعب المباراة…لنقل أحداث الشوط الثاني.
- 45″ صافرة بداية الشوط الثاني.. الأهلي ينتقل على اليمين، ومصر المقاصة على اليسار.
- 51″ ⚠️ بطاقة صفراء لمححمد مجدي أفشة..أول بطاقة للأهلي
- 53″ أووووووووه…أحمد الشيخ يمرر كرة في العمق الدفاعي روووعة نحو محمد مجدي أفشة..لكنه طالت قليلاً على الشيخ ليمسك بها حارس مصر المقاصة ببراعة في خروج مميز جدًا منه!
- 55″ ???? أووووووووه أهم فرص المباراة للأهلي في الشوط الثاني…عرضية من الجهة اليمنى مذهلة من محمد هاااااااني تصل إلى عمرو السولية الذي ضربها برأسية جميلة في الزاوية اليسرى السفلى لكن حارس مرمى مصر المقاصة “محمود حمدي” يتعملق ويبعدها إلى ركنية بسرعة رد فعل رهيب.
- 57″ ???? للمرة الثالثة في هذا الشوط…محمود حمدي يتألق ويُبعد تصويبة كرباجية من مروان محسن من داخل منطقة الجزاء..منع هدف أول مؤكد للأهلي…كادت تذهب في المقص الأيسر.
- 57″ ???? خروج أحمد الشيخ ونزول وليد سليمان كأول تغيير للأهلي ..
- 57″ ???? التغيير الثاني للأهلي بنزول جيرالدو بدلاً من محمد هاني..تغيير هجومي واضح..المباراة ستتغير الآن..
- 58″ ???? أول تغيير لمصر المقاصة بنزول حسني فتحي بدلاً من بيكلي.
- 60″ سيطرة .. استحواذ .. تدوير مثالي للكرات.. تركيز على الجهة اليمنى أكثر .. هذا هو الأهلي الذي تحسن كثيرًا في الشوط الثاني.
- 61″ انكماش .. دفاع .. تألق الحارس محمود حمدي.. هذا هو مصر المقاصة في الشوط الثاني.
- 63″ الأهلي يبدأ التنويع باللعب على الجهة اليسرى بعد نزول جيرالدو
- 65″ سقوط عمرو مرعي على حدود منطقة الأهلي بسبب إلتحام مع علي معلول..لكن الإعادة تثبت أنه سقط بمفرده.
- 68″ ???? التغيير الثاني لمصر المقاصة بخروج عمرو مرعي ونزول هداف الفريق “موسيس”.
- 73″ أوووووووووووووه… قلب دفاع مصر المقاصة “أحمد ياسين” يخطيء بإبعاد عرضية من جيرالدو باليد اليسرى داخل منطقة الجزاء، والحكم يطلق صافرته معلنًا عن ركلة جزاء.
- 74″ ⚽???? جوووووووووووووووول…علي معلول يضع الأهلي في المقدمة 1-0 من علامة الجزاء.
- 77″ ⚠️ بطاقة صفراء لمدافع المقاصة “أحمد ياسين”
- 78″ ???????? بوووووووووووم…محمد مجدي أفشة يطلق تصويبة صاروخية من 30 ياردة ترتطم في جسد أحد مدافعي مصر المقاصة لتسقط من فوق رأس حارس المرمى “محمود حمدي” الذي تفطن لها وأبعدها بأطراف أصابعه في اللحظة الأخيرة من المقص الأيسر.
- 80″ ⚽ ⚽ جووووووووووووووول….الهدف الثاني للنادي الأهلي بواسطة محمد مجدي أفشة الذي إنفرد بمحمود حمدي بعد حصوله على تمريرة ذكية من أليو ديانج وضعها في العمق الدفاعي ضرب بها مصيدة التسلل.
- 82″ ???? يااااااه على المتعة في التمرير وتبادل الكرة… بعد سلسلة من التمريرات بين معلول وجيرالدو والسولية، تصل الكرة إلى وليد سليمان داخل المنطقة ليسدد والحارس محمود حمدي يتألق بإبعاد مثالي للكرة.
- 83″ ???? التغيير الثالث لمصر المقاصة بنزول فوافي بدلاً من عصام صبحي..
- 83″ ????❌ الحكم أمين عمر احتسب ركلة جزاء لصالح ميدو جابر ضد رامي ربيعة..لكن حكم الراية أشار إليه بأن ميدو جابر استخدم يده عند استلام الكرة قبل أن يتعرض للعرقلة.. ليتم إلغاء ركلة الجزاء بناء على رأي الحكم المساعد.
- 84″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب المقاصة ميدو جابر للمس الكرة باليد
- 85″ ???? الجمهور القليل في الملعب يهتف: واحد اثنين..ميدو راح فين؟!
- 85″ ???? التغيير الثالث للأهلي.. خروج اللاعب المحوري الرائع “محمد مجدي أفشة” ونزول قائد الأهلي التاريخي “حسام عاشور” بهدف السيطرة أكثر على الوسط.
- 90″ الحكم يحتسب 4 دقائق كوقت بدل من ضائع.
- 94″ صافرة نهاية اللقاء بفوز الأهلي 2-0 ..
- الأهلي يرفع رصيده لـ 27 نقطة في المركز الأول من 9 مباريات، بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الثاني ب 25 و11 مباراة.
- مبروك لجمهور الأهلي هذا الفوز وحظ أوفر لمصر المقاصة في قادم المواعيد.
- ملخص الشوط الثاني
- بداية الشوط وضغط من المقاصة ومحاولات اهلاوية لامتصاص حماس لاعبي المقاصة، وهجمات اهلاوية متتالية وحارس المقاصة ينقذ رأسية رائعة للسولية ق 54… يليها تسديدة من مروان ق56 ينقذها الحارس… لو في زاوية هدف… ويخرج احمد الشيخ ويدخل وليد سليمان … وجيرالدو بدلا من هاني ق 57…
فتحي عاد ظهير ايمن وجيرالدو جناح ايسر وعاد معلول ظهير ايسر… الاهلي يضغط بقوة واداء مختلف وسرعة، محمود متولي لعيب كبير… ومرتدة خطرة للمقاصة وينقذ متولى… وبعد 10 دقائق ضغط وسيطرة عاد اللعب منتصف الملعب… مروان يخرج وينزل صلاح محسن أو أزارو مش هتفرق كتير لكن ربما تأتي برمية من غير رام… ق72 ضربة جزاء لصالح جيرالدو من انطلاقة لجيرالدو ولمسة يد واضحة… ويسدد معلول بنفس طريقة الحجلة لكن في الزاوية اليسري للحارس… وهدف ق74…
وتسديدة لأفشة تصطدم بمدافع وكادت تسكن الشباك لولا الحارس… اكرر رغم الاداء المتوسط الاهلي اضاع كبشة اهداف… ق79 يحرز أفشة الهدف الثاني… تمريرة من ديانج وأفشة يضعها بتركيز داخل الشباك… شوط أفضل كثيرا للأهلي… ومرة أخرى أفشة يفوت كرة لديانج ويضيع هدف… ق83 يحتسب امين عمر ضربة جزاء للمقاصة… لكن المساعد يشير للحكم ويحتسب الكرة ضربة حرة للأهلي لأن لاعب المقصة استقبل الكرة باليد قبل العرقلة… ق 85 يخرج أفشة ويدخل حسام عاشور… وتنتهي المباراة اكلينيكيا مع هجمات متبادلة للفريقين مع فرصة هائلة صنعها جيرالدو ورأسية مروان محسن وينقذ الحارس
- إلى هنا ينتهي هذا البث المباشر..نراكم في مباريات أخري.
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