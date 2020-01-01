بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز، اليوم الاربعاء 1-1-2020، والمقرر إقامتها على ستاد السلام الذي تغير اسمه لملعب الأهلي.

المباراة مؤجلة من الجولة الـ 11 بالدوري المصري الممتاز، حيث كان مقررًا لهذا اللقاء يوم 19-12-2019.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، 20:30 بتوقيت السعودية، و17:30 بتوقيت جرينيتش.

الأهلي 2-0 مصر المقاصة

???? ستاد السلام (القاهرة)

انتهت

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بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً ومرحبًا بكم مُتابعي موقع الخليج 365 في كل أنحاء الوطن العربي والعالم، في هذا البث المباشر النصي لإحدى مباريات الدوري المصري بين الأهلي ومصر المقاصة.

????????????‍???? سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” من مركز البث المباشر التابع لموقع الخليج 365.

???? البث المباشر الذي نقدمه في كل مباراة في معظم البطولات، هو بث خاص بميركاتو داي، يتضمن بعض الفقرات التحليلية بالإضافة إلى وصف دقيق لأهم ما يحدث في المباراة.

♻️ لا تنس عزيزي القاريء القيام بتحديث الصفحة أول بأول ليصلك كل ما هو جديد عن مباراة الأهلي ومصر المقاصة.

☝️ هذه أول مباراة لمدافع الأهلي الجديد “محمود متولي” في مسابقة الدوري بعد أن غاب لأكثر من شهرين عن الملاعب بداعي الإصابة التي تعرض لها في بداية مباراة السوبر أمام الزمالك.

الإصابات تُجبر فايلر على اللعب بأحمد فتحي كظهير أيسر .. مع وجود محمود متولي مع رامي ربيعة في قلب الدفاع ومحمد هاني كظهير أيمن .. وعلي معلول سيكون الجناح الأيسر.

تشكيلة الأهلي اليوم: محمد الشناوي – أحمد فتحي – رامي ربيعة – محمود متولي – محمد هاني – علي معلول – عمرو السولية – ديانج – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – مروان محسن

محمد الشناوي – أحمد فتحي – رامي ربيعة – محمود متولي – محمد هاني – علي معلول – عمرو السولية – ديانج – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – مروان محسن تشكيلة مصر المقاصة اليوم: محمود حمدي – أحمد محسن – عاصم سعيد – أحمد ياسين – عصام صبحي – مصطفى شبيطة – محمد كناريا – ميدو جابر – شيميلس بيكلي – محمد مسعد، عمرو مرعي