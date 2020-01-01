توتنهام يتعثر أمام ساوثهامبتون بأولى مبارياته في 2020



حقق ساوثهامبتون انتصارًا ثمينًا بهدف دون رد على نظيره توتنهام، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر البريميرليج.



سجل هدف المباراة الوحيد، داني إنجز في الدقيقة 17.



وبهذا الانتصار يرفع ساوثهامبتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ 11، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 30 نقطة في المركز السادس.



بدأ توتنهام المباراة بضغط مبكر، وأتى أول تهديد بتسديدة قوية من هاري كين، من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ماكارثي بأطراف أصابعه في الدقيقة 5.



وتوغل ريدموند لاعب ساوثهامبتون، بين دفاع توتنهام، وأرسل تسديدة قوية تصدى لها الحارس جازانيجا، وارتدت من بين يديه الكرة، قبل أن يقوم المدافع ألديرفيلد بتحويلها إلى ركنية في الدقيقة 13.



ونجح داني إنجز في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 17، حيث استقبل كرة في عمق منطقة الجزاء من زميله ستيفنز، وراوغ المدافع توبي ألديرفيلد، وسدد بقوة أسفل يسار الحارس جازانيجا.



وفي الدقيقة 25، تلقى ندومبيلي لضربة في الركبة، واضطر جوزيه مورينيو المدير الفني للسبيرز، الدفع بجيوفاني لو سيلسو بدلًا منه.



وكاد ناثان ريدموند أن يُسجل الهدف الثاني لساوثهامبتون، إذ تلقى تمريرة عرضية في الدقيقة 30 من زميله ستيوارت أرمسترونج على الطرف الأيمن، وسدد الكرة لكن اصطدمت بقدم المدافع ألديرفيلد.



وأرسل هاري كين تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 38، تصدى لها ماكارثي حارس ساوثهامبتون، وارتدت الكرة أمام ديلي آلي لكن الحارس نجح في تحويل الكرة إلى ركلة ركنية سريعًا.



وانحسر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب، دون أي خطورة حقيقية تُذكر، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 1-0.



ودخل ساوثهامبتون الشوط الثاني، بضغط قوي، وكاد ريدموند أن يُسجل هدفا في الدقيقة الأول، من تسديدة قوية، لكن الكرة مرت أعلى مرمى الحارس جازانيجا.



وقرر رالف هازنهاتل المدير الفني لساوثهامبتون، الدفع بشين لونج بدلًا من موسى دجينبو لتنشيط خط الوسط،

ثم أوبافيمي بدلا من إنجز، وأخيرًا روميو بدلا من أرمسترونج.



وسجل هاري كين، هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 72، لكن ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل.



واشتكى كين من إصابة في العضلة الخلفية للقدم اليسرى، وقرر جوزيه مورينيو سحبه والدفع بإريك لاميلا بدلا منه في الدقيقة 74.



وتلقى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، البطاقة الصفراء، بسبب ذهابه إلى مقاعد بدلاء ساوثهامبتون، ومحاولة التجسس على المدرب المساعد للخصم.



وكاد لوكاس مورا أن يُسجل هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 85، حيث سدد كرة قوية اصطدمت بدفاع ساوثهامبتون، وخرجت إلى ركلة ركنية.



وفشلت باقي محاولات السبيرز في الدقائق الأخيرة لتعديل النتيجة، ليتلقى مورينيو ورجاله الخسارة 0-1.

المصدر: موقع كورة