ليستر سيتي يصعق نيوكاسل ويعزز وصافته

ضرب ليستر سيتي الثاني بقوة وتغلّب على مستضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة مساء الأربعاء في الجولة 21 من الدور الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وعزز ليستر موقعه في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 45 نقطة وبات يبتعد بفارق أربع نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي الثالث (41) الذي يلعب في وقت لاحق.



وكان ليستر قد خسر أمام مانشستر سيتي وليفربول قبل تفوقه على وست هام في المرحلة السابقة.



وأجرى المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز عدة تغييرات على التشكيلة الفائزة على وست هام، وغاب عنها نجم هجومه الدولي جايمي فاردي لتعافيه من إصابة في ربلة ساقه بعد غيابه عن مباراة وست هام بسبب ولادة طفلته.



ومن خطأ دفاعي للفرنسي فلوريان لوجون، افتتح لاعب نيوكاسل السابق الإسباني ايوزي بيريز التسجيل للضيوف في ظل صافرات الاستهجان من جماهير نيوكاسل (36). ولعب دفاع نيوكاسل في النار مجددا، وأتاح لجايمس ماديسون إطلاق صاروخية جميلة بيسراه من خارج المنطقة عززت النتيجة (39)، في شوط أول سيطر عليه ليستر.



وقبل نهاية المباراة سجل البديل حمزة تشودهوري هدفا رائعا من حدود المنطقة دون أن يترك أي فرصة للحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا (89)، ليحقق ليستر فوزه السابع خارج أرضه ويكرر فوزه على نيوكاسل بعدما سحقه ذهابا 5-صفر، كما أقصاه من الدور الثاني لكأس الرابطة.



وهذه أول مرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 يخسر نيوكاسل الثاني عشر في الترتيب ثلاث مرات متتالية في الدوري، وقد ترجم جمهوره غضبه بإطلاق صافرات الاستهجان ضد لاعبي المدرب ستيف بروس.