اونلاين | يلاشوت PLUS مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد cool kora بث مباشر ارسنال ضد مانشستر يونايتد free match مجانا يوتيوب

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بث حي ومباشر لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز يلا كورة، شاهد مباراة أرسنال اليوم ضد مانشستر يونايتد KORA STAR متابعة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد COOL KOR روابط سريعة سرعات متعددة.

ويشهد ملعب الإمارات مواجهة مرتقبة بين أرسنالLIVE7HD ومانشستر يونايتد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل المتوقع لفريقي أرسنال ومانشستر يونايتد

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ومن المتوقع أن يدخل المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال YALLA KORA اللقاء بالتشكيل التالي.

بيرند لينو

بوكايو ساكا – دافيد لويز – شكودران مصطافي – أينسلي ميتلاند نايلز

جرانيت تشاكا – ماتيو جيندوزي

بيير إيمريك أوباميانج – مسعود أوزيل – نيكولاس بيبي

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ألكسندر لاكازيت

بينما من المتوقع أن يلعب سولشايرالمدير الفني لمانشستر يونايتد YALLASHOOT اللقاء بالتشكيل التالي

دي خيا

شاو – ليندلوف – ماجواير - بيساكا

فريد - ماتيتش

مارسيال – لينجارد - جيمس

راشفورد

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة لها

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وتنقل المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 2 .