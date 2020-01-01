اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد kora star بث مباشر ارسنال ضد مانشستر يونايتد youtube مجانا جودة HD

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كورة ستار بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد، اليوم الأول من يناير 2020، KORA STARضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي آولي جونار سولشكاير المدير الفنية ضيفًا ثقيلًا على آرسنال، كورة أونلاين في قمة البريميرليج، KORA ONLINE يونايتد يسعى للتقدم بجدول الترتيب على حساب الجانرز.

دوري بلس، حيث يسعى سولشكاير مدرب يونايتد، لتحقيق الفوز واستغلال تعثر منافسيه، حيث تلقى توتنهام هوتسبير هزيمة أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، فيما تعادل تشيلسي أمام برايتون بهدف لكل منهما، DAWRY PLUS يونايتد يطمع في آرسنال لتحقيق أهدافه.

موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد بالبريميرليج

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وتُقام مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد بالبريميرليج

ومن المقرر أن تُذاع مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، كورة فور جول تابع بث مباشر مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد، اليوم بالبريميرليج KORA4GOAL بدون تقطيع.

كورة حصري حيث يحتل آرسنال المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد يونايتد في المركز الخامس برصيد 31 نقطة، وبفارق 5 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، KORA7ASRY آرسنال يستقبل مانشستر يونايتد على ملعب الإمارات.

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