اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر ON SPORT المفتوحة «Ahly» هدف الاهلي رابط yallakora HD

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ينتظر جماهير القلعة الحمراء مواجهة الأهلي ونظيره مصر المقاصة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ اللقاء بين الأهلي ومصر المقاصة، عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب السلام بالقاهرة.

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز

الأهلي يدخل اللقاء دون معاناة بعد أن حصد نقاطه كاملة في المباريات السابقة بالدوري، وتحقيقه النتائج الإيجابية.

ويسعى الأهلي لاسكتمال سلسلة الانتصارات في الدوري، إذ أنه لعب 8 لقاءات وحقق الفوز فيهم جميعاً، وحصد 24 نقطة، ليحتل المركز الثاني مؤقتاً.

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الأحمر يمتلك أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 23 هدف، بالإضافة إلى أنه أقوى خط دفاع أيضاً بعد أن دخل شباكه هدف وحيد.

بينما يأمل مصر المقاصة في تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري، إذ أنه يحتل المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط، بعد أن لعب 10 مباريات، وحقق الفوز في لقائين فقط، وخسر في 5، وتعادل في 3.

وقد سجل هجوم مصر المقاصة 12 هدف، وسكنت شباكه 16 هدف ليصبح ثاني أضعف خط دفاع.

مصر المقاصة يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد أن غابت طيلة الـ6 جولات السابقة، حيث أنه حقق آخر فوز أمام المصري بهدف دون رد، في السابع عشر من شهر أكتوبر الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة

وتنقل المباراة بين الأهلي ومصر المقاصة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على قنوات، أون سبورت وتايم سبورت.