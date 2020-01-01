اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر الان| مباراة الاهلى اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora

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مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر مباراة الاهلي اليوم يلعب الأهلي ضد مصر المقاصة اليوم الأربعاء في إطار مواجهات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة على أرضية استاد – السلام سابقًا – الأهلي حاليًا، بث حي مباراة الاهلي مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر مباراة الاهلي اليوم.

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ويطمع الأهلي في مواصلة صحوته ببطولة الدوري وتحقيق الفوز التاسع على التوالي وحصد النقطة السابعة والعشرين، بينما يرغب المقاصة في خطف الانتصار خاصة وأنه فشل في ذلك خلال آخر 6 مباريات خاضها في الموسم الحالي.

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ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بينما يقبع المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط لا سيما بسبب نتائجه الأخيرة في المسابقة.

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الأهلي على موعد مع منافسه المقاصة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر مباراة الاهلي اليوم

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