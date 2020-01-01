اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| يلا شوت بث مباشر مباراه الاهلي يلا كوره| نتيجة اهداف مباراة الاهلي الآن

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رابط مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاربعاء الموافق 1 يناير 2020، على ملعب استاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لموسم الدوري المصري الممتاز موسم 2019 / 2020.

موعد مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الأهلي والمقاصة ، اليوم الاربعاء ، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة اون سبورت وقناة تايم سبورت ؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز .

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مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر لايف كورة أون لاين

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