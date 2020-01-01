اونلاين | يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهليzamalek tv

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يحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة بينما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.

ويسعى الأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري وتحقيق الفوز التاسع على التوالي وحصد النقطة السابعة والعشرين بينما يطمح مصر المقاصة في خطف نقاط المباراة الثلاث خاصة وأنه فشل في ذلك خلال آخر 6 مباريات خاضها في الموسم الحالي حتى الآن.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية رمضان صبحي

خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي ووليد أزارو

* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

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- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

* مشاهدة مباراة مصر المقاصة والأهلي :

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مصر المقاصة والأهلي بث مباشر

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